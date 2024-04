Mario Cusitore lascia Uomini e Donne? “Stanco di esserci, di mettere il cuore”/ Stoccata a Ida Platano…

Mario Cusitore si sfoga dopo la registrazione di Uomini e Donne: vuole lasciare il programma?

Sembra essere sempre più in bilico la presenza di Mario Cusitore a Uomini e Donne. Continua ad essere lui uno dei grandi protagonisti delle puntate, seppur costantemente nel mirino di sospetti, accuse e segnalazioni. Nella registrazione di Uomini e Donne tenutasi il 15 aprile, che andrà in onda nei prossimi giorni, il corteggiatore di Ida Platano è stato duramente attaccato da Tina Cipollari che non crede alla sua buona fede. Anzi, l’opinionista si è detta pronta ad andare a fondo alle segnalazioni che Mario ha ricevuto nelle ultime settimane, e a fare così chiarezza.

E se Ida Platano si è comunque mostrata dalla parte di Mario, credendo alle sue parole e non a quelle di chi ha fatto la segnalazione, il corteggiatore, dopo la registrazione, ha pubblicato un messaggio sui social che non è passato inosservato.

Mario Cusitore lancia una stoccata a Ida Platano? “Quando l’orgoglio vince, il cuore perde”

“E alla fine ti stanchi di esserci, ti stanchi di metterci il cuore quando di cuore in quei posti c’è solo il tuo.” ha esordito Mario Cusitore nel suo sfogo post registrazione. Poi ha continuato: “Ti stanchi di esserci per chi non c’è, di aspettare il nulla perché anche se nulla ti aspettavi, un abbraccio forse te lo saresti meritato. E alla fine va così, senza far rumore e in punta di piedi, te ne vai. Perché è matematico: quando l’orgoglio vince, il cuore perde. Tutto qui.” Parole che sembrano essere indirizzate a Ida Platano, e sembrano quasi annunciare la volontà del corteggiatore di lasciare il programma e chiudere così il suo percorso con la tronista. Che sia accaduto qualcosa dopo la registrazione? I due avranno nuovamente litigato?

