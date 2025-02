Mario Cusitore e Giorgia, lite nello studio di Uomini e Donne dopo una notte di intimità

Mario Cusitore finisce nuovamente sotto accusa nello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere è uscito con Giorgia, una delle nuove dame del parterre, ma le cose sono andate piuttosto male, come lei stessa ha ammesso al centro dello studio. “Ci siamo sentiti per una settimana, quasi tutti i giorni e tutte le ore. È stato bello, però poi, quando ci siamo visti, le cose sono un po’ cambiate.” Così ha spiegato di aver trovato una persona totalmente differente: “Io mi sento una donna di un certo spessore, che non ama la superficialità. Non voglio più sentirlo. Al telefono è una persona e di presenza è diversa. Sei pazzo!”

“Io me le scelgo col campanello le donne qui dentro!” ha tuonato allora Mario, in risposta a Giorgia. “Bisogna parlare dall’inizio alla fine! Non sputare nel piatto in cui hai mangiato, chi viene per me si prendesse le proprie responsabilità.”

Cos’è successo tra Mario e Giorgia? Lei lo accusa con parole forti

Le parole di Mario Cusitore hanno fatto chiaramente comprendere che con Giorgia c’è stato qualcosa di fisico: “C’è stata dell’intimità: ci siamo baciati… – ha spiegato la dama – Io volevo la cortesia che venisse tutelato quello che c’è stato, perché è la prima volta. Lui, però, non ha voluto, ha detto che le cose belle vanno dette. Ma la donna qui sono io, dovresti mettermi su un piedistallo!” E conclude: “Per me è un personaggio costruito, ti devi solo vergognare per come tratti le donne!”.

