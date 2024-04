Mario Cusitore, lite con Ida Platano a Uomini e Donne: “Tu vuoi un burattino, non un uomo!”/ Lei furiosa…

Mario Cusitore e Ida Platano, scoppia una nuova lite a Uomini e Donne: cos’è successo

Si riaccende lo scontro tra Mario Cusitore e Ida Platano a Uomini e Donne. La tronista è nuovamente infastidita dopo un’esterna andata bene. Il motivo? Lui, a telecamere spente, continua a non darle le dimostrazioni che vorrebbe. Ida, infatti, vorrebbe ricevere dei messaggi da parte sua che, però, non arrivano mai. Così, quando incontra Mario in studio, Ida lo fa presente: “Con Pierpaolo sono più avanti, mi fido molto più di lui. Tu queste certezze non me le dai“.

Lui però replica a tono: “Io vedo grande differenza di approccio tra me e Pierpaolo. Ho notato che sei già arrivata in esterna infastidita… Non vedi più? Sei tu che non vuoi vedere! Tu vuoi soltanto ma non vuoi dare!”. La tronista, allora, si infuria, riportando a galla degli aspetti del passato: “Tu, dopo una settimana che te n’eri andato dall’esterna, mi mandi un messaggio ‘Ti penso’. Forse sono io che mi aspettavo qualcosa in più? Io non vedo questo interesse… Tu vuoi delle cose da me quando sei tu a dovermele dimostrare! Dici sempre le stesse cose, non vedo un’evoluzione, questi passi in più. Senza neanche un messaggio!”

Mario Cusitore e Ida Platano sempre più lontani a Uomini e Donne?

Mario Cusitore ribadisce che per lui sono più importanti i fatti che le parole, e che non può essere un messaggio mancato a sminuire l’interesse nei suoi confronti. Perciò sbotta: “Tu non vuoi un uomo, secondo me, sei un burattino! A me non viene il messaggio…” Parole, queste ultime, che scatenano definitivamente l’ira di Ida Platano: “Vedi? Questo è più importante, è meglio che mi dici ‘Non mi viene’ che fai finta… Me l’hai detto chiaramente ormai che non ti viene”. Una lite che, dunque, allontana ulteriormente Ida e Mario.











