Mario Cusitore, ex cavaliere di Uomini e Donne, parla nel format “Casa di Lollo 3”, esprimendo alcuni pareri proprio sul format di Maria De Filippi e sul parterre attuale, raccontando di essere attratto dalla new entry, Rosanna. Poi, parlando della sua esperienza nello show e di un eventuale ritorno nel programma di Canale 5, ha scherzato: “Se la ‘queen’ dovesse richiamarmi io sarei pronto per rimettermi in gioco, in discussione, per litigare e per fare pace. Pulirei anche per terra“.

Mario Cusitore: “Avevo sentito Ciro domenica…”

Nel podcast “Casa di Lollo 3”, Mario Cusitore ha parlato anche della rottura della relazione tra Ciro e Martina, che ha vissuto da vicino essendo in studio proprio in quei mesi. “Sono amico di Ciro e mi è dispiaciuto molto per la loro rotture. Ho sentito Ciro proprio domenica tramite messaggi, ma non mi ha detto niente. Lo avevo avvertito un po’ scocciato, poi ho saputo il giorno dopo che si erano lasciati. Sono giovani entrambi, è normale che queste cose capitino. Capitano a tutte le età, figuriamoci così giovani. E poi nove mesi di fidanzamento non sono pochi”. L’ex cavaliere, ancora, ha aggiunto: “Non me lo aspettavo, credevo che durassero ancora”. Insomma, una sorpresa per i fan ma anche per chi li conosce da vicino.