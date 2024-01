Mario Cusitore, tatuaggio per Ida Platano/ Poi nuove segnalazioni a Uomini e Donne

Mario Cusitore e il tatuaggio per Ida Platano

Mario Cusitore al centro della registrazione di Uomini e Donne del 16 gennaio. Il corteggiatore, come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il corteggiatore si è presentato con un regalo particolare per Ida. La tronista che non ha mai nascosto di essere molto interessata a Mario ma di avere dei dubbi sul suo interesse soprattutto in seguito alla segnalazione ricevuta da Mariangela, una ragazza con cui ha messaggiato Mario, ha deciso di portare comunque avanti la frequentazione e, forse per dimostrare di essere sinceramente interessato a Ida, Mario ha deciso di fare un passo importante.

Il corteggiatore 44enne, infatti, si è tatuato il nome di Ida sulla mano. Un gesto importante quello di Mario che, sin dalle prime puntate del suo percorso, ha spiegato di essere alla ricerca di una donna con cui costruire una storia importante.

Nuove segnalazioni su Mario Cusitore

Nel corso della registrazione del 16 gennaio, inoltre, Ida Platano ha dovuto fare i conti anche con nuove segnalazioni su Mario. Mariangela, la donna con cui ha messaggiato Mario e che è stata anche in studio per raccontare tutto, ha inviato alla redazione ulteriori segnalazioni su Mario.

Ida ci è rimasta parecchio male ma come fa sapere Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, tutto si è poi risolto per il meglio. Non era presente alla registrazione Ernesto Russo che nella registrazione del 15 gennaio ha deciso di eliminarsi.











