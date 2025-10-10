Mario Cusitore pronto a tornare a Uomini e Donne? L'ex cavaliere svela che c'è una dama del trono over che lo ha colpito.

Mario Cusitore potrebbe tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne per cercare l’amore. Dopo aver corteggiato Ida Platano e aver provare a frequentare le dame del trono over senza trovare l’amore della sua vita, il cavaliere napoletano ha lasciato la trasmissione ma anche nella vita di tutti i giorni non ha trovato la donna dei suoi sogni. Ancora single, Mario non chiude le porte ad un ritorno in trasmissione dove ha dato vita a dinamiche interessanti con le varie frequentazioni, in primis con Morena Farfante e Margherita Aiello.

Più volte, il cavaliere napoletano ha ammesso che gli piacerebbe tornare nel programma qualora dovesse arrivare la telefonata della redazione che potrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi. Mario, tuttavia, potrebbe anche decidere di chiamare direttamente la redazione chiedendo di poter conoscere una dama presente nel parterre che lo ha colpito in modo particolare come ha lui stesso dichiarato.

Mario Cusitore interessato a Rosanna Siino di Uomini e Donne?

Mario Cusitore si è raccontato senza filtri ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni nel corso dell’ultima puntata di Casa Lollo 3. Oltre ad aver commentato la fine della relazione tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon, ha parlato anche della possibilità di tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne per corteggiare una dama che, dalle parole dette, dovrebbe essere Rosanna Siino, la dama siciliana tornata in trasmissione dopo la fine della storia con Giuseppe Molonia.

“Io sono pronto a tornare, quando Maria chiama si deve correre”, ha affermato il cavaliere a Casa Lollo. “C’è una dama del parterre che mi piace, è siciliana. Rosanna? No, non ricordo il suo nome. Forse è nuova. Poi ti scrivo e ti dico chi è”, ha concluso.

