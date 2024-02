Mario Cusitore torna a Uomini e Donne/ Chiede scusa ad Ida Platano, ma lei lo elimina ancora!

Mario Cusitore torna a Uomini e Donne

La registrazione di Uomini e Donne dell’8 febbraio ha regalato il colpo di scena che il pubblico si aspettava ovvero il ritorno in studio di Mario Cusitore. Il 44enne napoletano, al centro di numerose segnalazioni, nella scorsa registrazione, era stato eliminato da Ida Platano che, non fidandosi di lui e stanca delle continue segnalazioni, aveva deciso di eliminarlo. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, però, nella registrazione odierna di Uomini e donne, Mario è tornato in studio per chiedere scusa ad Ida e provare a riconquistare la sua fiducia.

IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Nuove segnalazioni su Mario, Tina e Gemma: "Non ti crede nessuno"

Nonostante le scuse pubbliche, tuttavia, Ida non solo non le ha accettate ma ha deciso di eliminarlo definitivamente anche se potrebbe tornare sui propri passi nei prossimi giorni stando ai dettagli di Lorenzo Pugnaloni.

La scelta di Ida Platano

Come svela Lorenzo Pugnaloni, Ida Platano che non ha mai nascosto di avere un forte interesse per Mario Cusitore, ha deciso, però, di restare ferma sulle proprie posizione. Ida, infatti, si è mostrata decisa ad eliminare Mario per poi aggiungere di volersi prendere del tempo per capire meglio i propri sentimenti, ma anche le reali intenzioni di Mario.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 7 febbraio: nuove segnalazioni su Mario Cusitore

La tronista, dunque, nei prossimi giorni, potrebbe decidere di andare a riprendere Mario per parlargli e avere un confronto più approfondito con il corteggiatore. Il trono di Ida, dunque, regalerà un nuovo colpo di scena con il ritorno di Mario Cusitore? Lo scopriremo nelle prossime puntate.











