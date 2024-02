MARIO CUSITORE TORNA A UOMINI E DONNE/ “Non ho mai preso Ida Platano per cu*o, non ho giocato”

Confronto tra Ida Platano e Mario Cusitore

Maria De Filippi apre la puntata di Uomini e Donne del 27 febbraio annunciando la presenza di Mario Cusitore. “Lui era tornato, Ida aveva deciso di mandarlo via chiedendo del tempo per pensarci. Lui ha continuato a scrivere alla redazione e Ida sa tutto quello che lui ha scritto”, le parole di Maria. “So che mi hai cercato. Io non ho mai giocato”, spiega subito Ida. “Anch’io non ho mai giocato, non ti ho mai mentito e non ti ho mai preso per cu*o”, ribatte Mario.

Ida Platano, Uomini e Donne/ Esterne con nuovi corteggiatori e l'eliminazione di Sergio

“Tu dici parole giganti, ma quelle parole le dici quando provi un sentimento forte come quando dici che potresti prendere una casa a Brescia per stare vicino a me e mio figlio. Sono parole dette sul momento ma queste parole possono solo spaventarmi”, aggiunge ancora la tronista che poi chiede a Mario di farsi conoscere “per farmi vedere chi sei davvero”. “Non volevo che tu conoscessi quella persona. Sono altro che tu ci creda o no e quindi ribadisco che non ti ho mai presa in giro”, aggiunge Mario prima di regalarle un peluche e dei palloncini (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Anticipazioni Uomini e donne, puntata 27 febbraio 2024/ Mario torna in studio su volontà di Ida Platano

Mario Cusitore torna a Uomini e Donne

Mario Cusitore torna ufficialmente a Uomini e donne nella puntata del 27 febbraio. Dopo essere stato eliminato definitivamente da Ida Platano stanca delle continue segnalazioni sul suo conto, Mario ha deciso di tentare di riconquistare comunque la fiducia della tronista. Nella puntata di Uomini e Donne del 27 febbraio, Mario si presenta in studio per accomodarsi al centro di fronte ad Ida Platano la cui espressione, inizialmente, esprime delusione e rabbia nei suoi confronti. Ida non ha mai nascosto il proprio interesse nei confronti di Mario, ma le continue segnalazioni l’hanno spinta a perdere fiducia in lui.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 26 febbraio 2024/ Ritorna Mario Cusitore: cosa farà Ida Platano?

Per la paura di soffrire ancora per amore, Ida aveva scelto di eliminarlo, ma oggi, il suo ritorno, rimette tutto in gioco. Nonostante dubbi e paure, infatti, Ida decide di concedere una seconda possibilità al 44enne napoletano.

La reazione di Ida Platano al ritorno di Mario Cusitore

Seduti l’una di fronte all’altro, Ida Platano e Mario Cusitore si confrontano partendo dalle ultime discussioni scatenate dalle segnalazioni giunta in redazione sul corteggiatore. “Non ho mai giocato”, sottolinea la tronista. “Nemmeno io”, ribatte Mario . Maria De Filippi, poi, annuncia che è arrivato tutto e il corteggiatore, dopo aver lasciato lo studio, rientra con un peluche e dei palloncini a forma di cuore.

Ida, così, annuncia di aver cambiato idea e di volergli concedere un’altra possibilità spiegando che, alla fine, a causa delle continue segnalazioni, non ha mai avuto realmente il tempo di conoscerlo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA