Mario Cusitore è stato indubbiamente uno dei protagonisti della prima parte dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Dopo aver provato a conquistare Ida Platano lontano dai riflettori e di cui ha parlato recentemente, Mario ha deciso di mettersi in gioco come cavaliere del trono over. La sua avventura è iniziata con diverse conoscenze, in primis con Margherita Aiello e Morena Farfante con le quali sembrava potesse nascere una vera relazione. Chiuse entrambe le frequentazioni, Mario è rimasto in trasmissione ancora per un po’ di tempo fino a lasciare definitivamente la trasmissione.

Attualmente single, in vista della prossima stagione del dating show di canale 5, il cavaliere napoletano non esclude di poter tornare. “Mi rimetterei in gioco anche come addetto alle pulizie… o come tronista!”, ha detto in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio.

Mario Cusitore e il gesto social dei fan

La presenza di Mario Cusitore nel parterre del trono over di Uomini e donne, ha spaccato il pubblico ma ha anche catturato l’attenzione di diverse telespettatrici che hanno deciso di aprire sui social una fanpage totalmente dedicata a Mario. Un gesto che il 46enne napoletano ha particolarmente apprezzato e che, qualora dovesse essere richiamato dalla redazione di Uomini e Donne decidendo di tornare nel parterre del trono over potrebbe già contare su un grosso seguito di sostenitrici.

Di fronte all’eventuale ritorno di Mario a Uomini e Donne, la redazione potrebbe ritrovarsi a dover gestire un ingente numero di richieste di donne pronte a corteggiarlo. In attesa di scoprire, dunque, se tornerà realmente in trasmissione, Mario si sta godendo l’estate regalandosi anche varie serate in giro per l’Italia come documenta lui stesso condividendo vari contenuti sui social. Oltre a regalarsi serate in discoteca, inoltre, Mario continua a frequentare anche Ernesto Russo con cui è ormai nata un’amicizia.

