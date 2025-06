Mario Cusitore torna a Uomini e Donne? “Ci andrei solo per conoscere qualcuno di valido”

Dopo essere stato travolto dalle segnalazione e la fine turbolenta delle sue frequentazioni con Margherita Aiello e Morena Farfante, Mario Cusitore ha abbandonato Uomini e Donne nel novembre dell’anno scorso. Adesso, a distanza di mesi, ha concesso una lunga intervista a LolloMagazine in cui ha parlato anche di Ida Platano, cos’è successo tra loro dopo il dating show e come si sono i rapporti oggi. Ha confessato di essere single e che ‘non lo cerca più nessuno’ ed infine si è sbilanciato su un possibile ritorno nel programma. Finita questa edizione si parla molto della prossima, su chi ci sarà nel parterre e chi saranno i nuovi tronisti ed i prossimi corteggiatore, le nuove dame ed i nuovi cavalieri e qualcuno ha fatto anche il suo nome.

Ida Platano, stoccata a Roberta e Alessandro dopo Uomini e Donne/ "Persone simili, si sono trovati!"

Mario Cusitore torna a Uomini e Donne? Sarà uno dei nuovi tronisti? Durante l’intervista il 46enne ha premesso di non essere stato richiamato, di non aver ricevuto nessuna proposta e poi ha aggiunto che a lui gli piacerebbe molto tornare in studio. Ed in maniera più diretta, poi, ha ammesso: “Se tornerò a Uomini e Donne? Vedremo” aggiungendo che tornerebbe ad una condizione: ‘per conoscere qualcuno di valido e non per riscaldare la sedia’, lasciando intendere che si tratterebbe di un ritorno nel parterre del Trono Over e non come tronista. Cusitore, sull’argomento infine ha confessato di aver ‘gestito male il percorso’ nel dating show.

Uomini e Donne, come sta la sorella di Barbara De Santi dopo l'incidente/ "Simona sta ancora lottando"

Uomini e Donne, Mario Cusitore replica ad Ida Platano: “Ci stavo bene mi sentivo una cosa sola con lei”

Spazio ha avuto poi durante l’intervista a LolloMagazine anche il suo rapporto con Ida Platano dopo Uomini e Donne. Il rapporto tra i due non si è concluso nel migliore dei modi. Lei era la tronista e lui uno dei corteggiatori ma in redazione erano arrivate delle segnalazioni sul rapporto con altre donne. Da allora i due non hanno più avuto un confronto. Mario ha provato a farle recapitare, tramite delle fanpage, due video in occasione delle Feste di Natale e del suo compleanno ma con scarsi risultati. La dama ha risposto alla fanpage e non a lui, tuttavia Cusitore su Ida Platano ha speso delle belle parole: “Mi sentivo una cosa sola con lei…ci stavo bene.” Del resta, la stessa Ida Platano in un’intervista a UominieDonne Magazine ha confessato più o meno lo stesso retroscena.