Sal Da Vinci è sempre stato molto legato a papà Mario Da Vinci, punto di riferimento nella sua vita ed esempio da seguire. E’ infatti da lui che ha ereditato la passione per il canto e per la musica. Il padre di Sal Da Vinci ha rappresentato un simbolo importante nella tradizione musicale partenopea. “E’ stato per me una guida importante, lo sento ancora oggi in quello che faccio”, ha ammesso Sal Da Vinci in una toccante intervista a Verissimo, ricordando il padre con grande affetto e tanta nostalgia.

Mario Da Vinci è venuto a mancare quando Sal era ancora molto giovane, un dolore che ha segnato negativamente e prematuramente la vita dell’artista. Proprio nel salotto di Silvia Toffanin, il cantante aveva condiviso il dramma di quella serata in cui tutto cambiò per sempre. “Lo chiamai per dirgli che sarei andato a cena da un amico. Si preoccupava per me perché ero stanco. Poi, mentre eravamo a tavola, mi chiamano per dirmi che papà non stava bene…”.

Parole intrise di dolore, ma anche di riconoscenza nei confronti di un papà che nonostante non ci sia più, continua a vivere nei suoi ricordi e, soprattutto, attraverso la musica. “L’ho sempre visto come un immortale, quella sera purtroppo è andata così”, ha concluso Sal, ripercorrendo ancora quei momenti struggenti. Accanto al ricordo del padre, l’artista non dimentica mamma Nina, da sempre una presenza fondamentale nella sua vita.

“Mamma è un punto di riferimento per tutta la famiglia, grazie anche a papà. Lui era orfano, purtroppo non visse il padre, e allora ha sempre avuto un grande senso di protezione nei confronti di tutti noi”, ha ricordato ancora Sal Da Vinci a Verissimo.

