MARIO DE MICHELE, GIORNALISTA ANTICAMORRA INDAGATO/ Iene: “Ha simulato attentati?”

Pubblicità

Mario De Michele, il giornalista anticamorra sopravvissuto ad alcuni attentati è “indagato per simulazione di reato, si è sparato da solo i colpi di pistola contro la sua abitazione”. Questa la notizia che ha lasciato a bocca aperta i tanti che avevano creduto alla buona fede del direttore del portale Campania Notizie, comprese Le Iene Show, che a Mario De Michele e alla sua storia avevano dato ampio risalto incontrandolo poco dopo il presunto agguato subito nel mese di novembre. In quell’occasione il giornalista, divenuto simbolo dell’anticamorra, aveva raccontato di essere sfuggito ai colpi di pistola esplosi mentre si trovava all’interno della sua automobile. Il 4 maggio scorso, De Michele ha dichiarato di aver subito un altro attentato: questa volta gli spari sarebbero stati indirizzati contro la sua abitazione. Condizionale d’obbligo, visto la notizia dell’indagine a suo carico.

Pubblicità

MARIO DE MICHELE, GIORNALISTA ANTICAMORRA INDAGATO: HA SIMULATO ATTENTATI?

Turbate all’idea di essere state ingannate da Mario De Michele su un argomento così sensibile come l’anticamorra, Le Iene hanno deciso di incontrare nuovamente il giornalista per chiedergli dei chiarimenti rispetto alle notizie emerse sul suo conto. Nel video di anticipazioni pubblicato sul portale della trasmissione di Italia Uno si osserva la reazione di De Michele alla vista dell’inviato Silvio Schembri: “A differenza dell’altra volta non mi avete avvisato”, dice il giornalista. L’uomo che aveva detto di avere paura della camorra perché “sono una persona normale” sembra avere anche tante ombre. Schembri sottolinea: “Ci accorgiamo subito di quanto sia dimagrito e sofferente, ma non possiamo fare a meno di porgli questa domanda: Che minchia hai combinato?”. Quale sarà la risposta di Mario De Michele? Lo scopriremo questa sera…



© RIPRODUZIONE RISERVATA