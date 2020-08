Mario Draghi al Meeting Rimini 2020/ Diretta video incontro: l’economia post-Covid

Mario Draghi apre ufficialmente la nuova edizione del Meeting di Rimini 2020 con l’incontro inaugurale dedicato alle sfide della politica e dell’economia post-pandemia: in questo particolare formato “blended”, un po’ dal vivo dal Palacongressi (Fiera vecchia di Rimini) e un po’ in streaming, si apre oggi la “Special Edition ‘Per ricostruire insieme’” del Meeting di Rimini con ospite d’eccezione l’ex Presidente della Banca Centrale Europea, tra le massime figure politiche ed economiche in ambito internazionale. Dalle ore 11 presso la Plenaria del Palacongressi di Rimini, in diretta video streaming (e in presenza solo per chi ha prenotato nei giorni scorsi sul sito del Meeting, ndr) l’incontro inaugurale dell’edizione 2020 vedrà presente oltre a Mario Draghi anche il Presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernard Scholz. Commentando ai canali media del Meeting di Rimini, è lo stesso Scholz a spiegare il perché dell’affidare a Draghi l’incontro centrale di apertura: «Riteniamo sia molto importante ascoltare persone che hanno saputo prendere decisioni coraggiose e di grande competenza in momenti storici di difficoltà. In particolare, l’iniziativa che ha preso. Draghi nel 2012 (quand’era presidente della Bce, ndr) non solo ha salvato l’euro, ma è stata storica per l’Europa».

DIRETTA VIDEO STREAMING, DRAGHI AL MEETING

Mario Draghi ritorna infatti al Meeting di Rimini dopo che era stato ospite nel 2009, ma per Bernard Scholz questo non significa lanciare un messaggio politico nei mesi in cui da più parti si considera l’ex n.1 Bce come l’uomo adatto alla ricostruzione nazionale post-Covid e post-Governo Conte: «non c’è alcuna intenzione da parte nostra – precisa ancora Scholz – di entrare nella discussione su un futuro governo. Se si vuole parlare di un governo di unità nazionale, occorre prima di tutto superare il clima di continua campagna elettorale». In un’edizione particolare che concentrerà temi e ospiti sul dibattito centrale del rilancio italiano dopo il dramma del coronavirus, Draghi rappresenta comunque il punto di partenza per indirizzare le tematiche dei prossimi giorni a partire dalle enormi sfide che attendono l’economia e la politica non solo italiana ma internazionale nei prossimi mesi post-Covid. Con il consueto collegamento in diretta video streaming dal canale YouTube del Meeting di Rimini, disponibile qui sotto a fondo pagina, dalle ore 11 il via all’incontro con Draghi e Scholz per l’edizione numero 41 del Meeting di Rimini (qui il programma completo della kermesse 2020).





