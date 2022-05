Mario Draghi da Joe Biden/ Diretta incontro Usa, il programma: Ucraina, Nato, gas e…

INCONTRO DRAGHI-BIDEN NEGLI USA: IL PROGRAMMA

Inizia oggi il viaggio negli Usa del Premier Mario Draghi, impegnato nel bilaterale con il Presidente americano Joe Biden nelle ore di massima tensione internazionale per la permanente guerra in Ucraina.

Dopo il vertice in video conferenza per il G7, Draghi torna ad incontrare questa volta di persona il leader Usa, portando in “dote” una serie di questioni capitali per lo sviluppo della cooperazione Italia-America, ma più in generale per il grado di rapporti interni all’alleanza Nato dopo le fibrillazioni delle scorse settimane. Il programma schedulato della due giorni di Draghi negli States è molto fitto: alle 2 del pomeriggio (ora italiana) Draghi incontrerà Joe Biden nello Studio Ovale, seguirà poi una conferenza stampa in cui sicuramente parteciperà il Presidente del Consiglio, mentre è data in forse la presenza del leader Dem. Domani 11 maggio Mario Draghi farà visita al Congresso Usa per un incontro bipartisan con i parlamentari americani: l’occasione vedrà il saluto alla speaker della Camera Nancy Pelosi. Sempre domani Draghi avrà un incontro con la stampa all’Atlantic Council dove riceverà il Distinguished Leadership Award (premio per la leadership internazionale dimostrata, ndr) dal Segretario Usa al Tesoro, Janet Yellen. Insieme a Draghi sarà premiato anche l’ad di Eni Claudio Descalzi.

I TEMI SUL TAVOLO DEL VERTICE DRAGHI-BIDEN: DALL’UCRAINA ALLA NATO

I temi dell’incontro tra Draghi e Biden alla Casa Bianca sono stati messi nero su bianco da Palazzo Chigi alla vigilia della partenza: «Sarà l’occasione per riaffermare la storica amicizia e il forte partenariato tra i due Paesi. Al centro dell’incontro il coordinamento con gli Alleati sulle misure a sostegno del popolo ucraino e di contrasto all’aggressione ingiustificata della Russia», si legge nello stringato comunicato del Governo.

Saranno discusse anche le relazioni bilaterali Italia-Usa, anche alla luce delle nuove crisi economiche in corso post-pandemia Covid, e verrà riaffermata «la solidità del legame transatlantico». Proprio su questo punto in realtà la maggioranza a sostegno di Draghi vede posizioni di “allerta” per una non eccessiva subalternità italiana alla leadership americana, sul contrasto alla Russia ma non solo. Tanto nel Pd (vedasi Graziano Delrio), quanto dal M5s di Conte fino alla Lega di Salvini, l’intento manifestato a Draghi prima della partenza è quello di far capire a Biden che l’Europa deve avere un ruolo centrale nelle trattative di pace in Ucraina e che non vi può essere solo la “spinta” Usa a rendere Kiev sempre più armata e sostenuta. «Spero che il viaggio di Draghi in America – ha detto ieri il segretario della Lega Matteo Salvini partecipando alla presentazione del libro ‘Il fatto non sussiste’ nella sede del partito radicale – porti pace e non altre armi: i due contendenti vogliono sedersi al tavolo della pace, non vorrei che altri non lo volessero». Sul tavolo del vertice poi il nodo del petrolio e soprattutto del gas: Biden spingerà affinché Draghi abbandoni la dipendenza energetica russa, «in cambio a deviare verso i nostri porti navi americane di gas destinate a Corea del Sud e Giappone», riportano le fonti de l’ANSA. Il gas liquido americano resta però un rebus in quanto ad oggi non basterebbe a soddisfare le richieste energetiche dell’Italia: su questo il Premier dovrà cercare di trovare una quadra con Biden e in generale con l’intera alleanza occidentale. «Sarà affrontata la cooperazione nella gestione delle sfide globali, dalla sicurezza energetica al contrasto ai cambiamenti climatici, dal rilancio dell’economia allo sviluppo della sicurezza transatlantica. I due Leader si confronteranno anche su questioni regionali e sui preparativi in vista dei vertici G7 e NATO di giugno», chiosa infine il comunicato di Palazzo Chigi.

DIRETTA VIDEO STREAMING VIAGGIO DRAGHI NEGLI USA

Qui sotto il canale ufficiale YouTube di Palazzo Chigi che seguirà tutti gli interventi del Premier Mario Draghi in diretta video streaming.













