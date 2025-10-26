La ricetta di Mario Draghi per far smuovere l'Europa: “serve un percorso di federalismo pragmatico”. In cosa consiste e a chi si riferisce

“L’UNICO MODO DI SALVARE L’EUROPA È UN FEDERALISMO PRAGMATICO CON CRESCITA A PIÙ VELOCITÀ”: LA “RICETTA” DI MARIO DRAGHI

Un anno dopo la presentazione del rapporto sulla competitività in Europa, l’ex Premier italiano nonché ex capo della BCE Mario Draghi torna a “strigliare” il Vecchio Continente vedendo ben poche riforme messe in campo dall’Unione Europea da lui più volte consigliata e “pressata” in questi mesi. Non solo non si vede all’orizzonte quel processo che potrebbe portare ad un debito comune reale per affrontare il “peso” della crisi economica, ma anche le ricette disposte da Von der Leyen sembrano ancora procedere al rilento.

Così, nel discorso in Spagna in occasione della consegna del Premio “Principessa delle Asturie” (prestigioso riconoscimento nell’ordine della Cooperazione Internazionale), Draghi ha lanciato una “nuova” ricetta per accelerare il percorso di una vera competitività in Europa rilanciata e innovativa. «Il futuro dell’Europa deve essere un federalismo “pragmatico”»: la prospettiva attuale dell’UE è difficilissima, dopo anni di percorsi su multilateralismo e apertura, i tempi di oggi parlano di maggiore protezionismo e azioni unilaterali tra le nazioni.

L’UE è rimasta immobile, quasi incapace di reagire e questo ora impone scelte urgenti ed emergenziali: «perché non riusciamo a cambiare da questa crisi?», si chiede Mario Draghi criticano i leader europei che ancora non hanno trovato la forza di reagire con politiche vere. Difesa, energia, tecnologie, commercio, insomma tutto il comparto economico non ha visto un cambiamento di governance né di “ricette”, e su questo deve innestarsi un cambiamento radicale. Qualcosa si è iniziato a vedere anche grazie alla spinta dell’Italia di Giorgia Meloni, con la Germania di Merz, con la lettera all’UE per convincere la Commissione a superare ostacoli burocratici e impedimenti alla vera crescita: ma serve fare molto, molto di più.

LA “STERZATA” DI DRAGHI PER UN’EUROPA CHE ANCORA NON VUOLE CAMBIARE

La “sterzata” data da Draghi nel suo discorso in Spagna procede da quel percorso verso un federalismo vero europeo, però “pragmatico” in quanto basato su temi chiave, flessibile e agendo al di fuori dei meccanismi decisionali dell’Unione Europea che in questi ultimi anni si sono dimostrati inefficaci (se non addirittura dannosi).

Secondo la visione di Mario Draghi, ad oggi per poter salvare realmente l’Europa, è solo un percorso di federalismo pragmatico che potrebbe assolvere l’obiettivo: occorre per farlo però una «coalizione di volenterosi», giocando volutamente con il riferimento a quanto avvenuto in campo di politica estera a fianco dell’Ucraina.

Mettersi assieme con interessi condivisi, ma riconoscendo anche «le diverse forze dell’Europa» che richiedono nel Continente che non tutti i Paesi si muovano con lo stesso ritmo e incedere: rinnovare sia lo slancio “democratico” in UE, ma anche permettere a ciascuno di crescere come riesce e dove è maggiormente virtuoso, così da produrre «una costruzione dal basso con scopi comuni, e non un’imposizione dall’alto». L’ex Presidente del Consiglio offre ovviamente la sua “ipotesi”, per un’Europa che possa davvero rinnovarsi senza essere calpestata e superata: ad oggi, «ogni principio dell’UE è sotto attacco» e poter reagire occorre un vero passo in avanti, non una manovra di “palazzo” tra le stanze di Bruxelles.