Mario Draghi video conferenza Sud/ “Spendere bene Recovery: 70% opere mai completate”

Un intervento breve, asciutto e che va dritto al punto: il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha aperto questa mattina la videoconferenza “Sud-Progetti per ripartire”, iniziativa di confronto e ascolto con le realtà territoriali del meridione organizzata dalla Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. «Il programma “Next Generation EU” prevede per l’Italia 191,5 miliardi da spendere entro il 2026. Rafforzare la coesione territoriale in Europa e favorire la transizione digitale ed ecologica sono alcuni tra i suoi obiettivi», spiega il Premier aprendo i lavori in videoconferenza.

SCENARIO/ Draghi e la trasformazione dell'Italia che conviene anche ai partiti

L’obiettivo primario del Governo sul tema del Sud è «far ripartire il processo di convergenza tra Mezzogiorno e centro-Nord che è fermo da decenni»; qui Draghi elenca nel dettaglio, con tanto di cifre aggiornate, tutto ciò che non ha funzionato fin dagli anni Settanta. «Il prodotto per persona nel Sud è passato dal 65% del Centro Nord al 55%. Negli ultimi anni, c’è stato un forte calo negli investimenti pubblici, che ha colpito il Sud ovviamente insieme al resto del Paese. Tra il 2008 e il 2018, la spesa pubblica per investimenti nel Mezzogiorno si è infatti più che dimezzata ed è passata da 21 a poco più di 10 miliardi», rileva ancora il Capo del Governo.

LETTERA/ Il "regalo" che una generazione di giovani chiede a questa politica divisa

SUD, IL NODO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALE

Ora però con il Recovery Fund (da presentare in Europa entro il 30 aprile prossimo, ndr) vi è l’occasione, spiega ancora Draghi, per aumentare la spesa in infrastrutture fisiche e digitali, nelle fonti di energia sostenibili. In questo senso, le risorse del PNRR si aggiungono ad altri programmi europei e ai fondi per la coesione, «che mettono a disposizione altri 96 miliardi per il Sud nei prossimi anni»; avere risorse però, avverte il Premier ex BCE, «non porta necessariamente alla ripartenza del Mezzogiorno». I problemi evidenziati in questo senso sono due: in primis, l’utilizzo dei fondi europei, in secondo luogo la capacità di completamento delle opere pubbliche.

Sapelli: “Merkel ostacola Draghi e AstraZeneca”/ “Von der Leyen? Non all'altezza”

Draghi spiega come dal 2014 al 2020 nel Fondo per lo Sviluppo e la Coesione sono stati spesi – a fronte di 47,3 miliardi di stanziamento – solo 3 miliardi, il 6,7%. Sulle opere in vece, in Italia sono state avviate ma non completate ben 647 opere pubbliche: «In oltre due terzi dei casi, non si era nemmeno arrivati alla metà. Il 70% di queste opere non completate era localizzato al Sud, per un valore di 2 miliardi. Divenire capaci di spendere questi fondi, e di farlo bene, è obiettivo primario di questo governo». Come fare? Draghi spiega in primo luogo va fermato l’allargamento del divario e dirigere questi fondi verso donne e i giovani: «Il nostro, il vostro successo in questo compito può essere anche un passo verso il recupero della fiducia nella legalità e nelle istituzioni, siano esse la scuola, la sanità o la giustizia. In questa sfida un ruolo cruciale è anche vostro, classi dirigenti. Ma un vero rilancio richiede la partecipazione attiva di tutti i cittadini», ha concludo il Presidente del Consiglio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA