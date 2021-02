Mario Draghi, voto di fiducia alla Camera/ Diretta video Governo: discorso e numeri

È stato fissato alle 20:00 di oggi, giovedì 18 febbraio 2021, l’inizio della votazione sulla fiducia sul Governo Draghi nell’Aula della Camera, dopo quella di ieri al Senato. Si comincia alle 9:00 con la discussione generale, trasmessa in diretta video streaming dal canale YouTube della Camera dei Deputati. Termina alle 12:00 per consentire la sanificazione dell’Aula di Montecitorio. Il dibattito riprenderà quindi alle 13:30, con la sospensione per la nuova sanificazione che scatterà alle 16:00. Alle 18:00 è invece prevista la replica del presidente del Consiglio, mentre dalle 18:30 alle 20:00 ci saranno le dichiarazioni di voto, a cui farà seguito appunto la votazione. Si profila una fiducia con numeri ampissimi per Mario Draghi: la stima è di 567 voti alla Camera. Un sostegno che potrebbe abbattere il record di Mario Monti, che nel novembre 2011 incassò 556 voti alla Camera. Per la maggioranza assoluta servono 316 voti favorevoli, ma Mario Draghi dovrebbe superarla ampiamente.

I contrari, secondo il Corriere della Sera, dovrebbero essere 47, di cui 33 deputati di Fratelli d’Italia, 10 del MoVimento 5 Stelle (Sarebbero Colletti, Forciniti, Maniero, Costanzo, Giuliodori, Vallascas), 1 di Leu e 3 deputati non iscritti ad alcuna componente. Da M5s dovrebbero arrivare 165 sì, 131 dalla Lega, 93 da Pd, 88 da Forza Italia, 28 da Italia Viva, 19 da Europeisti-Maie-Cd, 11 Leu, 10 Noi con l’Italia-Cambiamo, 11 altri, 3 Popolo protagonista, 4 Minoranze linguistiche, altrettanti da Azione e +Europa.

GOVERNO DRAGHI, VOTO FIDUCIA CAMERA: IERI AL SENATO

Ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi, al termine del discorso al Senato, si è spostato alla Camera per consegnare il testo con le linee programmatiche del suo governo. Entrato nell’Aula della Camera accompagnato dal presidente Roberto Fico, è stato accolto dall’applauso dei deputati presenti nell’emiciclo, che potrebbero concedergli il “bis” oggi. In queste ore intanto ha incassato i complimenti dell’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, che su Twitter ha commentato l’intervento di ieri del neo premier. «Il primo ministro Draghi ci ricorda l’essenza dell’integrazione europea». Nel suo tweet Borrell ha riportato in italiano un passaggio del discorso di Mario Draghi: «Gli Stati nazionali rimangono il riferimento dei nostri cittadini, ma nelle aree definite dalla loro debolezza cedono sovranità nazionale per acquistare sovranità condivisa». Anche il commissario Ue all’economia Paolo Gentiloni ha citato il discorso di Draghi: «Dobbiamo essere orgogliosi del contributo italiano allo sviluppo dell’Unione europea. Senza l’Italia non c’è l’Europa. Ma fuori dall’Europa c’è meno Italia. Non c’è sovranità nella solitudine».

Non sono mancati momenti di imbarazzo, ad esempio il piccolo fuorionda in cui ha chiesto ai funzionari del Senato: «Mi dite voi quando posso sedermi?». Un’incertezza sul galateo istituzionale che ha tradito la sua emozione, come quando ha avuto difficoltà con il microfono all’inizio della sua replica: «Scusate, devo ancora imparare».





