Mario e Armanda Anelli, genitori Drupi/ “Mio padre è morto quando avevo un anno”

Drupi: la morte del padre sommergibilista

Drupi sarà ospite, insieme alla moglie Dorina, di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 22 dicembre, di Oggi è un altro giorno. Giampiero Anelli, questo il vero nome di Drupi, è nato a Pavia il 10 agosto 1947 da Mario e Armanda Anelli. Il padre era sommergibilista ed è morto quando il figlio avevo solo un anno: “Mi ha cresciuto mia mamma. Mio padre, che faceva il sommergibilista, è morto quando avevo un anno. Per me il papà è una fotografia, non ho nessun ricordo di lui”, ha raccontato a La provincia pavese. E ha aggiunto. “Non avendo il padre, è stata mia mamma il perno della mia vita”, ha raccontato l’artista a La Provincia Pavese. La signora Armanda, scomparsa a 98 anni, ha lavorato per oltre 20 anni alla Snia Viscosa e poi altri decenni come colf. Cresciuto senza papà, Drupi ha imparato tutto da mamma Armanda: “Mi ha trasmesso quel senso di assoluta onestà delle signore di una volta che nel mio lavoro non mi ha sempre giovato”.

Drupi e lo speciale rapporto con mamma Armanda

Drupi ha raccontato che la madre lo voleva idraulico perché per lei “cantare non è un lavoro serio”, nonostante il figlio abbia partecipato più volte al Festival di Sanremo. L’artista ha dedicato alcune canzoni alla madre: “Una si chiamava proprio Armanda e raccontava di una donna dai capelli bianchi che immaginavo da giovane ‘quando vibrava sotto le mani di un uomo”, ha rivelato a la Provincia Pavese. Il ricordo più belle che Drupi ha di sua madre è proprio legato alla musica: “La ricordo al Confluente che rideva e ballava felice. Ero un bambino di 4-5 anni, ho in mente l’allegria di quel giorno, le fisarmoniche e il suo sorriso”. Parlando della madre, il cantante ha anche ricordato la sua buona cucina: il risotto, i piatti di una volta e le patate al forno.

