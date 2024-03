Mario e Luciana Castoldi, chi sono i genitori di Morgan/ “Mio padre era un infelice, si è tolto la vita”

Mario e Luciana Castoldi: chi sono i genitori di Morgan

Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, è nato dall’amore tra Mario e Luciana Castoldi che, prima di avere il cantautore, hanno avuto anche una figlia, Roberta, oggi violoncellista e più grande di lui di un anno. Luciana Castoldi era un’insegnante e ha lavorato fino a qualche anno prima della morte del marito. Mario, invece, lavorava in un mobilificio del padre e si occupava di commercio anche all’estero. “Mio marito faceva da madre a Marco, quando è morto gli è mancata la mamma”, ha raccontato la signora Luciana che, spesso, era fuori per lavoro.

Nella vita privata di Morgan c’è un dramma che lo ha segnato profondamente ovvero quello del suicidio del padre. “Mio padre era un infelice cronico. Faceva cose che non voleva fare nella vita e io non l’ho mai visto felice”, le parole del cantautore a Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Davide Marra,

Morgan e il suicidio del padre

Il suicidio del padre ha stravolto la vita di Marco Castoldi che, ricordando il padre a Muschio Selvaggio, ha spiegato di non averlo più riconosciuto nell’ultimo periodo. Abituato ad avere un padre affettuoso, Morgan si è ritrovato di fronte un uomo completamente diverso al punto da aver chiesto alla madre “chi è lui?”.

“Si è tolto la vita in un modo davvero elegante. Ha preso una lametta, è partito dal polso e ha seguito tutto il braccio fino al collo. Poi ha fatto la stessa cosa sull’altro braccio. Si è disegnato le vene e mi sorprende, perché non era un romantico, non era un artista” – ha detto a Muschio Selvaggio. “Il suicidio non è un atto egoistico, ma è un atto folle. Tu non vedi più niente. Guardi e non vedi. Vedi buio. Non c’è un’uscita, non trovi più l’uscita. Quando uno si ammazza, non vede più l’uscita”, ha aggiunto.

