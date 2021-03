Mario e Vittoria Cecchi Gori, figli di Rita Rusic/ “Hanno sofferto l’assenza d’amore”

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori sono stati sposati 17 anni, dal 1983 al 2000. La coppia ha avuto due figli: Mario e Vittoria. La figlia è molto legata alla madre, come ha raccontato anni fa la giovane Vittoria sulle pagine del settimane Oggi: “È una mamma sempre presente, dolce, sorridente e allegra, è la mia migliore amica. Ma è anche una donna decisa, affascinante e famosa”. La figlia di Vittorio Cecchi Gori ha ammesso di aver condiviso con la madre momenti di felicità ma anche profondi dolori: la separazione dal padre e il carcere, lo sbriciolamento di un impero e la drammatica morte del nonno materno, Ardel. “Mia mamma è la mia più grande ispirazione”, ha concluso Vittoria. A Verissimo Rita Rusic ha ammesso di essere separata da Cecchi Gori soprattutto per il bene dei loro figli: “È stato molto triste separarmi ma l’ho fatto anche per un forte senso di responsabilità per i figli. Loro hanno sofferto la mancanza d’amore da parte di un padre che, forse, non era in grado di dargliene”.

Vittoria e Mario Cecchi Gori: il rapporto con il padre

Vittoria Cecchi Gori vive ormai da anni a Miami. La figlia maggiore di Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic è molto attiva su Instagram, dove fra selfie e ritratti, racconta la sua vita negli Stati Uniti. Più riservato è il figlio Mario Cecchi Gori che ha scelto di intraprendere una strada molto diversa da quella dei suoi genitori. Dopo gli studi è diventato esperto finanziario nel settore delle acquisizioni sportive. Ha vissuto per diversi anni a Londra, prima di ritornare a Roma. Nonostante il difficile divorzio dei genitori, Mario è riuscito a recuperare il legame con il padre Vittorio nel 2017 dopo che il produttore è stato ricoverato per una ischemia cerebrale “Quando ho riaperto gli occhi e ho rivisto Mario, è nata la luce. Mentre ero in rianimazione non ha mai lasciato la stanza. Mi ha fatto guarire lui”, aveva raccontato il produttore dopo il malore.

