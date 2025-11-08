Aldo ed Elena sono i genitori della showgirl Patrizia Pellegrino. La madre ha un profondo legame con la donna e le è sempre stata molto vicina

Mario ed Elena sono i genitori della showgirl e attrice partenopea Patrizia Pellegrino, ospite nella prossima puntata di Verissimo, in programma sabato 8 Ottobre 2025. Patrizia nasce a Torre Annunziata nel 1962 ed ha un grande legame con i suoi genitori, persone che gli sono stato vicino nei momenti felici ma anche dei momenti difficili della loro vita.

Il padre Mario Pellegrino era un avvocato, persona venuta a mancare diversi anni fa. Più volte però specialmente sui social Patrizia ha dedicato post al proprio caro padre e a suo fratello Aldo, venuto a mancare all’età di 39 anni, dopo una lunga lotta con la dipendenza. La donna ha ricordato con un post su Instagram: “Mille preghiere per loro e voglio ricordare papà come quel giorno a Napoli, che era solo felicità ed allegria”.

Patrizia Pellegrino ha sofferto molto per la perdita dei suoi cari ed oltre a loro è molto legata a sua madre Elena, una presenza significativa della sua vita. La donna è estranea al mondo dello spettacolo ed ha sempre voluto mantenere la sua privacy ed è stata vicina a Patrizia in tutti i periodi più delicati della sua vita.

Patrizia Pellegrino e il legame con la madre Elena, una figura importante della famiglia

Sebbene sia sempre stata lontana dalla luce dei riflettori Elena è stata un vero esempio per Patrizia Pellegrino, una donna che le è stata vicina nel momenti più bui, in particolare dopo la perdita di Riccardo, primo figlio della showgirl. Patrizia ha raccontato che solo la madre ha visto il piccolo nei suoi pochi giorni di vita e ogni tanto le chiede anche com’era.

Una donna dai sani principi che ha lavorato gestendo un negozio di antiquariato ed occupandosi sia di Patrizia che di Aldo, poi venuto a mancare in una delle tragedie che hanno segnato la sua vita. Più volte sui social Patrizia sottolinea il legame con la madre ed in un post di qualche anno fa le fece gli auguri con questo bellissimo messaggio su Instagram:

“Mille auguri alla mia mamma Elena che mi ha accompagnata e spronata per tutta la mia vita. Lei è una mamma fantastica, piena di energia e valori umani” e le due sono davvero molto unite, sia nelle difficoltà che nei momenti di unione e amore. Un rapporto che potrebbe definire unico e che va oltre ogni avversità.