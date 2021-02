Mario Ermito a Guenda Goria “Facciamo finto gossip”/ Video “Per me una vale l’altra”

«Dai, facciamo un finto gossip». Così Mario Ermito a Guenda Goria durante una diretta Instagram di Francesco Oppini. Dal van che portava alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 5 alla stazione di Roma Termini, l’attore ha lanciato una frecciatina a chi in questi ultimi giorni gli ha attribuito diversi flirt e relazioni, a partire dalle voci su Myriam Catania. Seduto dietro proprio con Francesco Oppini, ha colto al balzo una battuta della figlia di Maria Teresa Ruta. «Si mettono dietro a pomiciare», ha scherzato Guenda Goria in riferimento agli adolescenti sul pullman. Allora Francesco Oppini ha lanciato l’assist: «Guenda, inventiamo una storia, facciamo un finto gossip».

Ed è stato a questo punto che Mario Ermito ha sferrato la stoccata evidentemente ironica: «Tanto ormai mi attribuiscono nomi, donne a destra e sinistra, quindi per me una vale l’altra». Ma quest’ultima frase non è piaciuta a Guenda Goria che ha subito replicato.

MARIO ERMITO E LA BATTUTA SUL GOSSIP…

«No una vale l’altra a me non lo dici», ha subito attaccato Guenda Goria. Ma Mario Ermito stava scherzando: «Lo sapevo, l’ho detto apposta». Allora la figlia di Maria Teresa Ruta è scoppiata a ridere: «Ormai mi conosci». Durante la diretta Instagram di Francesco Oppini l’attore ha poi mandato un messaggio a quegli utenti che sui social si scagliano contro alcuni concorrenti ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 anche molto duramente, con critiche e insulti pesanti. «Bisogna restare nel limite, senza sfociare nella volgarità. Si tratta di un reality, è una rappresentazione della realtà ma all’interno di un gioco», ha spiegato Mario Ermito.

L’attore ha quindi fatto una richiesta: «Noi siamo usciti dal gioco, ci fa piacere ricevere i vostri messaggi, ma quando si eccede con i messaggi poco carini non va bene. Atteniamoci al gioco e alle sue dinamiche, la vita reale fuori è tutta un’altra cosa. Evitiamo di insultare».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)





© RIPRODUZIONE RISERVATA