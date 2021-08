Mario Ermito/ “Amanda Lear rappresenta la diva per eccellenza”

Mario Ermito ha fatto una sorpresa ad Amanda Lear durante una puntata di Canzone Segreta, lo show presentato da Serena Rossi e in replica oggi su Rai1. Nella serata dedicata alla pittrice e modella francese naturalizzata britannica, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è intervenuto per farle una sorpresa cantando con Sergio Muniz e Francesco Monte un medley dei suoi successi “Cocktail d’amore” e “Randevouz”. A fine performance l’attore si è poi lasciato andare ad una serie di complimenti verso la Lear dicendo: “Amanda ha rappresentato e ancora oggi rappresenta la diva per eccellenza”. Non solo, Ermito ha anche confessato che da ragazzino era quasi ipnotizzato davanti alla tv quando c’era lei: “aveva questa bellissima energia e ricordo che quando la guardavo in televisione rimanevo incantato”.

La partecipazione a Canzone Segreta ha segnato il ritorno in tv di Mario Ermito dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip dove ha fatto discutere la sua amicizia con Giacomo Urtis. Attenzione nulla di strano, ma alcuni hanno chiacchierato che tra lui e il chirurgo dei vip potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. A smentire categoricamente la cosa ci ha pensato proprio Ermito che ha precisato: “in Giacomo ho trovato un amico. Nella Casa abbiamo instaurato un bellissimo rapporto, era il mio compagno di marachelle. Tutto è nato dalla mia battuta sul fatto di non avere un tetto sopra la testa”.

Mario Ermito ha una fidanzata oppure no? Le ultime notizie sulla vita privata dell’attore risalgono alle sue ultime dichiarazioni in cui ha rivelato di essersi lasciato dopo diversi mesi di convivenza. “Ho convissuto per sei mesi a Desio con la mia ex ragazza, a giugno sono partito per la Spagna per girare un film che uscirà quest’anno. Sono rimasto lì da agosto a ottobre. Quando sono tornato stavo cercando casa e mi hanno chiamato per il GF Vip” – ha raccontato l’attore.

Il chiacchiericcio di un possibile flirt tra lui e Giacomo Urtis c’è stato quando, all’interno della casa del GF VIP, Ermito ha detto che sarebbe andato a dormire a casa del chirurgo. “L’ho detto per il semplice fatto che nella Casa abbiamo instaurato un ottimo rapporto d’amicizia. Ma Giacomo l’ho visto solo in studio, sono rimasto a dormire due notti da Alex, il mio agente, e il mercoledì sono partito per Brindisi” – ha precisato Ermito che non nasconde di esserci rimasto molto male per il comportamento di Giacomo Urtis: “quando è uscito dalla Casa è sparito, non riesco a capire di che cosa si vergogni. Mi ha mandato cinque messaggi senza nemmeno salutarmi e mi chiede se ho visto cosa sta uscendo sul web. Come se avesse paura”.



