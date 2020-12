Mario Ermito, chi è?/ Il ritorno al Grande Fratello Vip e quel legame speciale con Adua Del Vesco…

Mario Ermito è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Si tratta di un ritorno vero e proprio per il “più bello d’Italia 2009” nella casa più spiata d’Italia visto che nel 2012 ha partecipato alla versione nip del programma condotto quell’anno da Alessia Marcuzzi. Un ritorno che arriva a distanza di otto anni durante i quali Mario non è sparito dal mondo dello spettacolo, anzi si è diviso tra fiction e tv. Tra le sue partecipazioni merita una menzione sicurante quella a Tale e Quale Show su Rai1 dove ha dimostrato di avere un grandissimo talento nel canto al punto di essere definito da Carlo Conti come la rivelazione di quell’edizione.

Intervistato da SuperGuida Tv, il modello ha raccontato così la sua esperienza al varietà di Rai1: “è stata una vera e propria accademia. Ho cercato di assorbire quanto più possibile dagli insegnanti e porto a casa un bagaglio ancora più ricco di esperienza, che sicuramente mi servirà in futuro nel mio lavoro. Mi sono divertito tantissimo. Calcare quel palcoscenico che anni fa sognavo è stata un’emozione indescrivibile”.

Mario Ermito: “Il Grande Fratello? Mi ha fatto crescere”

Per Mario Ermito l’esperienza di Tale e Quale Show è stata sicuramente formativa nella sua carriera visto che si è ritrovato a dover interpretare diversi personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e della musica. “Ogni personaggio che rappresentavo in diretta avevo sempre quella sensazione di paura. È stato un susseguirsi di emozioni che porto a casa con piacere nonostante sia finito” – ha dichiarato il modello a SuperGuida Tv precisando però – “la mia vittoria più grande è stato il responso positivo del pubblico. Io faccio il lavoro grazie al pubblico, il resto sono dinamiche. Sono contento del percorso fatto”. Prima di Tale e Quale Mario si era fatto notare nella casa del Grande Fratello 2012 conquistandosi però il titolo di “bello ma non balla”.

Nonostante questo però il modello ricorda così quell’esperienza: “sicuramente mi ha fatto crescere, perché quando ho affrontato quell’esperienza ero molto giovane. Oggi mi rendo conto che determinati comportamenti che ho avuto in quel programma erano giusti per l’età che avevo. È stata comunque un’esperienza che mi ha insegnato tanto”. Non solo, Mario si è fatto conoscere anche come attore partecipando a diverse fiction della casa di produzione Ares come “L’Onore e il Rispetto 5”, “Non è stato mio figlio”, “Il bello delle donne … alcuni anni dopo” e “Detective per caso”. Nella casa Mario ritroverà una vecchia conoscenza Rosalinda Cannavò con cui ha condiviso il set, ma anche Andrea Zelletta che lavora per la sua stessa agenzia di moda.

