Mario Ermito e Sonia Lorenzini si conoscevano prima del Grande Fratello Vip 2020? La risposta è arrivata già ieri sera in diretta quando i due hanno ammesso di essersi sentiti ma non di essersi visti ma adesso sicuramente ce ne sarà occasione e la produzione del reality ha pensato bene di metterli insieme sotto lo stesso tetto per capire che cosa ne sarà di loro e dei loro sentimenti. Ma cosa è successo tra loro? La risposta è arrivata poco fa da giornalettismo.com che ha messo insieme una serie di chat che i due si sarebbero scambiati proprio nei mesi scorsi e addirittura fino allo scorso autunno. Nelle chat si legge chiaramente che il bel Mario Ermito ci prova con Sonia Lorenzini ma che lei spesso e volentieri dice no anche quando lui la invita a casa sua a bere un po’ di vino perché ha una stanza degli ospiti molto comoda, lei dice di no.

Mario Ermito e Sonia Lorenzini, chat prima del GF Vip: lui ci prova, lei non ci sta..

In un primo momento la bella Sonia Lorenzini declina l’invito (e anche le sue avances) perché reduce da una situazione dolorosa in amore e quindi pronta a rimettere insieme i pezzi rimanendo da sola. In un secondo, invece, tira fuori la scusa del momento particolare lasciando intendere che sia problema del virus e degli spostamenti che sarebbe meglio evitare. Fatto sta che lui non ha mollato e in alcuni frangenti è diventato romantico parlando di sogni in cui finalmente si erano potuti incontrare ma anche questo non ha sciolto la glaciale Sonia Lorenzini. Le cose cambieranno adesso nella casa?



