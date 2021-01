Mario Ermito eliminato?/ Insorge al Grande Fratello Vip 2020 e parte all’attacco!

Mario Ermito esplode al Grande Fratello Vip 2020 perché convinto che i vecchi inquilini siano convinti che loro siano solo dei giocattoli. Non è la prima volta che si parla di queste due fazioni in casa e nemmeno dei nuovi ragazzi convinti di essere entrati nella casa e di essere stati scelti solo per allungare un po’ il brodo e fare da spalla a quelli che sono i veri protagonisti di questa edizione. Della questione se ne parlò quando Mario Ermito e gli altri sono arrivati nella casa ma poi l’argomento era scemato salvo tornare in auge proprio in questi giorni in cui è successo di tutto visto che il bell’attore ha dato di matto quando ha scoperto che Stefania Orlando ha detto la sua sulle nomination e, in particolare, si sfoga con Andrea Zenga attraverso la porta che divide la casa dal cucurio (dove ha passato gli ultimi giorni): “Sembra che noi non possiamo esprimere le nostri opinioni perché siamo nuovi. Questo non lo tollero. Io sono un concorrente come tutti gli altri, non ho mai fatto comparsa nella mia vita. Altrimenti non sarei nemmeno entrato”.

Mario Ermito sbotta al Grande Fratello Vip 2020, il concorrente nel mirino della Orlando e dalla Capriotti?

Subito dopo Mario Ermito al Grande Fratello Vip 2020 ha avuto modo di sfogarsi con Maria Teresa Ruta rivelando che Stefania Orlando è convinta che i veterani hanno più diritto di andare avanti ma lui non lo trova giusto perché non è colpa loro se sono entrati dopo rispetto agli altri e poi sbotta: “Questa Casa non è vostra, siete ospiti come lo siamo noi”. A peggiorare le cose ci pensa Cecilia Capriotti che continua a tenere Mario Ermito nel mirino poco convinta dal suo comportamento e che parlando con gli altri ammette: “Mario è discutibile, però sono stata coerente e l’ho nominato. Dice parolacce, è troppo istintivo, non mi piace. Si è messo addirittura a sindacare le Nomination davanti a Signorini”. Come finirà tra loro questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA