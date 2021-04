Mario Ermito: “Fidanzata? Voglio innamorarmi”/ “Sogno di diventare papà”

Grandi novità in arrivo per Mario Ermito. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 5, l’attore sta dando grande slancio alla sua carriera con nuovi progetti che, al momento, preferisce però non svelare. Lo conferma in diretta su RTL 102.5 News, nello spazio dedicato al gossip e condotto da Francesco Fredella, svelando inoltre altri retroscena su alcuni dei suoi ex coinquilini del GF.

Con alcuni di loro ha infatti mantenuto rapporti frequenti: “Ci sentiamo sui social spesso e volentieri. Ho sentito recentemente Pierpaolo e Andrea Zenga, però ho davvero poco tempo perché, fortunatamente, in questo periodo non mi sono mai fermato dal punto di vista lavorativo. È un momento che sto sfruttando in pieno.” ha raccontato. Complimenti invece per Tommaso Zorzi e il successo che sta riscuotendo in questi mesi: “Sono contento del percorso che sta facendo Tommaso perché lo sa fare molto bene. Gli auguro tutto il successo possibile”.

Mario Ermito continua inoltre a credere ed essere un grande sostenitore dei Prelemi. “Pierpaolo e Giulia? Sono sempre stato promotore di questa coppia. Sono molto felice di questa unione e vedere loro mi fa venir voglia di innamorarmi.” ha confessato su RTL 102.5 News. E proprio parlando di amore ha poi dichiarato “Da solo sto benissimo, però se arrivasse una donna dovrebbe proprio farmi innamorare. Sicuramente la priorità per me è costruire una famiglia, vorrei diventare padre.” Tornando a parlare di progetti televisivi, Mario ha ricordato la bellissima esperienza a Tale e Quale show “è stata forse la più bella a livello artistico che ho vissuto fino ad oggi. È come una vera e propria accademia.” ha rivelato.

