Mario Ermito/ Giallo su video di Lady Gaga: ha mentito? Fanpage lo smentisce (GF Vip)

Il giovane attore Mario Ermito, noto per la sua precedente partecipazione alla versione “Nip” del Grande Fratello di nove anni fa, è tra i nuovi ingressi dell’attuale GF Vip 5 condotto da Alfonso Signorini. Dopo aver fatto rumoreggiare per le chat con Sonia Lorenzini prima del loro ingresso al reality, Mario Ermito è nelle ultime ore protagonista di un vero e proprio enigma sui social: il giovane ha davvero incontrato Lady Gaga? Tutto nasce da un racconto che Mario avrebbe fatto ai suoi nuovi coinquilini secondo il quale avrebbe dovuto prendere parte al video della canzone “Donatella” e in quella occasione avrebbe incontrato la star internazionale in quel di Milano. La notizia ha fatto il giro dei social, al punto da arrivare persino all’estero e raggiungere una seguitissima fanpage di Lady Gaga che ha però provveduto a smentire prontamente il racconto nel neo gieffino. Il Vippone ha davvero mentito? E soprattutto, ha mai conosciuto realmente la Germanotta?

Interrogativi, questi, che per il momento si stanno rincorrendo unicamente sul web ma che potrebbero trovare un chiarimento proprio in occasione della nuova puntata di oggi del Grande Fratello Vip. Intanto, i suoi inquilini conoscono una versione resa da Mario Ermito ma bollata su Twitter dalla seguitissima fanpage come “falsa”.

MARIO ERMITO E L’INCONTRO CON LADY GAGA: HA MENTITO?

Mario Ermito ha stupito i suoi nuovi amici Vipponi raccontando un episodio accaduto nel 2012 in quel di Milano: “Andammo nel palazzo Versace e ci sequestrarono i telefoni. Lei doveva fare un concerto a Milano 2 giorni dopo e firmammo una liberatoria”, ha raccontato ai suoi nuovi amici, descrivendo minuziosamente anche la coreografia: “La scena era che lei stava all’ingresso del salone, scendeva le scale e ballava con noi vestiti con le armature”. Un’esperienza che gli avrebbe dato ampia visibilità se non fosse che poi “ho scoperto che hanno bloccato tutto”. A smentire il suo racconto è stata però la fanpage Gaga Now che su Twitter ha smentito commentando: “Oggi, un concorrente del Grande Fratello Italia, ha affermato di avere incontrato Lady Gaga a Milano sul set del video “Donatella”, nel 2012, che poi è stato cancellato. Questa è una falsa affermazione. Nessun video del genere è stato mai programmato”. Ma quindi chi ha mentito? E perchè Mario Ermito avrebbe dovuto farlo?

