Mario Ermito: “Il cuore batte per una spagnola”/ “Dopo il GF ci siamo risentiti e…”

Mario Ermito, dopo il Grande Fratello Vip, ha trovato l’amore. È questo lo scoop che arriva nel corso dell’intervento dell’attore in diretta su RTL 102.5 News, nello spazio dedicato al gossip e condotto da Francesco Fredella. “Il mio cuore prova delle sensazioni molto forti!” ha ammesso Ermito che, prima di svelare ulteriori dettagli su questa nuova fiamma, ha ammesso di aver chiarito con l’ex Valentina Paolillo: “Dopo il Grande Fratello Vip ci siamo sentiti, chiariti e abbiamo deciso di mettere un punto a quello che è stato”.

Ora, nel cuore di Ermito c’è un’altra donna della quale, al momento, non vuole svelare l’identità. Qualche indizio però non manca: “Ha tra i 25 e 30 anni, ha i capelli castani ed è spagnola”, ha rivelato l’attore che di recente ha appunto partecipato ad un progetto televisivo in Spagna. Che proprio in quel periodo sia scoccata la scintilla?

Mario Ermito e la proposta al Grande Fratello Vip dopo il lutto di Dayane Mello

“Ci siamo conosciuti qualche mese fa, poi abbiamo ripreso a sentirci… È un po’ che non ci vediamo”, ammette però Mario Ermito, frenato chiaramente dalle restrizioni imposte a causa del Covid. Mario Ermito, nel corso della chiacchierata su RTL 102.5 News ha inoltre manifestato il dolore e il dispiacere per Dayane Mello, con la quale nella Casa del Grande Fratello Vip si è creata una bella amicizia. “La notizia della morte del fratello è stata una cosa terribile, avrei voluto abbracciarla forte!” ha ammesso l’ex gieffino, per poi svelare un retroscena sulla diretta di domani “Saremo vestiti tutti di nero in studio, proprio per rispetto al lutto di Dayane. L’ho proposto agli altri ex gieffini che mi hanno detto tutti di si, poi l’ho proposto alla produzione. Quindi domani sarà così.”



