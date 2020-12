Mario Ermito/ Innamorato di Sonia Lorenzini ma riceve ancora il “due di picche”

Mario Ermito pazzo di Sonia Lorenzini al Grande Fratello Vip 2020 ma…

E’ amore e odio quello che tiene insieme Mario Ermito e Sonia Lorenzini e il pubblico è già pazzo di loro al Grande Fratello Vip 2020. Se da una parte c’è lui continuamente pronto a corteggiarla, dall’altra c’è lei che continua a dirgli di no. Quando il bell’attore è entrato nella casa non ha subito avuto modo di spiegare la sua conoscenza con Sonia Lorenzini ma giorno dopo giorno la verità è venuta a galla e lui stesso ha ammesso di avere una cotta per lei, di averla contattata molte volte ma di non aver mai avuto occasione di vederla e ospitarla a casa sua come lui avrebbe voluto.

Anche nella casa del Grande Fratello Vip 2020 le cose non vanno meglio perché lui continua ad insistere e lei a dire di no ammettendo che il suo cuore è ancora impegnato ed è occupato dal suo ex Federico Piccinato (per il quale ha pianto nei giorni scorsi).

Scoppia la lite tra Mario Ermito e Sonia Lorenzini per Andrea Zelletta

Come se non bastasse, proprio qualche giorno fa, Sonia Lorenzini ha spiegato anche che Mario Ermito non sa corteggiare una donna o, almeno, non lo sa fare con lei. A suo dire Mario è molto timido e quindi non si avvicina molto. Lei ne parla con Giacomo Urtis che al Grande Fratello vip 2020 sta cercando di fare da cupido tra i due e così lui chiede: “Cosa vorresti che facesse?”. Sonia Lorenzini vorrebbe che Mario fosse più presente con carezze e sguardi e il dottore sembra già pronto a spingere l’amico ad agire di conseguenza.

Le cose però per i due non si mettono bene visto che in questi giorni hanno discusso per via del regalo ricevuto da Andrea Zelletta, una cosa che lui ha cercato di sminuire capendo che il tronista era in difficoltà facendo infuriare Sonia che ha difeso l’amica Natalia accusando Mario di essere superficiale. Sono solo scaramucce da innamorati?



© RIPRODUZIONE RISERVATA