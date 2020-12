Mario Ermito/ “Mio padre emerginato dalla famiglia. Mia nonna…”

Mario Ermito ha varcato la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2020 da pochi giorni, ma ha avuto modo di aprire il proprio cuore ai suoi compagni d’avventura parlando della recente morta della nonna e del dolore nel non riuscire più a trascorrere il Natale con l’intera famiglia. L’attore pugliese, durante un momento confidenziale con Rosalinda, Carlotta, Andrea Zenga e Pierpaolo Pretelli, ha tirato fuori il grande dolore, ma anche i sensi di colpa che si porta dietro nei confronti della nonna che non ha potuto salutare per l’ultima volta a causa del lockdown. “Forse ho sbagliato, avrei dovuto passare più tempo con lei” – ha raccontato Mario. “Mia nonna era il collante della famiglia ed ora mio nonno sta male, è malato da parecchio tempo. Quando ha saputo che dovevo entrare qua mi ha mandato un audio facendomi gli auguri. Se penso che passerà questo Natale da solo, senza mia nonna mi fa male”, ha aggiunto.

MARIO ERMITO, IL DOLORE PER IL PADRE

Sono stati giorni intensi quelli appena trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per Mario Ermito che ha parlato anche dei problemi familiari del padre. L’attore pugliese ha raccontato che il padre si è innamorato della madre prendendosi cura anche di Azzurra, la sorella maggiore di Mario, nata da una precedente relazione della madre che, all’epoca, si ritrovò a crescere una bambina da sola. “Mio padre è stato un po’ emarginato dalla famiglia“, ha raccontato poi Mario ad Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zenga aggiungendo, però, di non conoscere effettivamente i motivi che hanno causato l’allontanamento del padre dalla famiglia d’origine. Un racconto sincero e toccante quello di Mario Ermito che, durante la permanenza nella casa, avrà modo per mettere insieme tutti i pezzi mancanti della storia della sua famiglia.



