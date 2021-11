Mario Ermito: “Sono fidanzato con Sandra”/ “Matrimonio? Ne parliamo, ma…”

Mario Ermito è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. L’ex gieffino ha dichiarato che “dal 24 settembre è disponibile il mio primo inedito musicale, intitolato ‘Ti porto in Texas’, nel quale ho cercato di inserire tante componenti che mi rappresentano, come il genere western, il mio mito Terence Hill e Pecos Bill, che è il mio soprannome da sempre. La mia passione per il cinema è nata a 5-6 anni, quando guardavo i film di Sergio Leone, guardavo Terence Hill, guardavo Clint Eastwood”.

Mario Ermito/ "Amanda Lear rappresenta la diva per eccellenza"

Dopo una breve riflessione sulle persone non cristalline (“A me non piace chi non è deciso, non trasparente. Odio le persone che si nascondono. È tanto bello dire ciò che si pensa, avere la libera interpretazione, la libera espressione”), Ermito ha rivissuto la sua esperienza al Grande Fratello Vip di un anno fa: “Io sono rimasto un mese nella Casa, ma non è facile non avere contatti con l’esterno, non sapere magari cosa viene visto al di fuori, che messaggi passano. Si vede una realtà ovattata, non è semplice. Si viene osservati 24 ore su 24 e in più hai 20-30 persone in casa con persone che fanno mestieri differenti dai tuoi”.

Mario Ermito all'Isola dei Famosi?/ "Mi piacerebbe, anche a Supervivientes ma..."

MARIO ERMITO: “SONO FIDANZATO CON SANDRA, UNA RAGAZZA SPAGNOLA”

Nel prosieguo del suo intervento a Rtl 102.5 News, Mario Ermito ha rivelato di non essere più single: “Sono fidanzato, sto vivendo un momento molto bello della mia vita. Ho trovato una persona fantastica, sono innamorato. Lei si chiama Sandra, è una ragazza spagnola”. Sui social, però, le testimonianze fotografiche non abbondano: “Io sono molto attento alla mia privacy. Ho sempre mantenuto riserbo per quanto riguarda la mia vita privata e non intendo cambiare linea”.

Troppo presto per parlare di nozze e fiori d’arancio tra i due? “Procediamo step by step, ma il matrimonio è nei nostri progetti. La voglio sposare, ma non adesso. Ne parliamo, quando due persone sono innamorate è un tema che di tanto in tanto affrontano”.

Mario Ermito: "Fidanzata? Voglio innamorarmi"/ "Sogno di diventare papà"

© RIPRODUZIONE RISERVATA