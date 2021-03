Mario Ermito torna sul set?/ Fredella: “Provino all’estero, importante progetto”

È un periodo d’oro per Mario Ermito. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 5, l’attore è coinvolto in molti progetti, alcuni misteriosi. Intanto questa sera lo ritroviamo su Rai 1 nel corso del nuovo appuntamento di Canzone Segreta condotto da Serena Rossi. “Vi aspetto a La canzone segreta, sarà una serata all’insegna della musica”, ha scritto l’ex gieffino, ricordando dunque l’appuntamento.

Dopo la puntata pare che Ermito sia pronto a mettersi in gioco, e in viaggio, per un nuovo progetto lavorativo. Ad annunciarlo è il sempre ben informato Francesco Fredella che, su Liberoquotidiano.it, racconta di una partenza imminente di Mario Ermito per un importante provino all’estero.

Mario Ermito, nuovo progetto in arrivo? Lo scoop di Fredella

“Si vocifera, infatti, che presto Mario partirà per un viaggio di lavoro all’estero: destinazione sconosciuta. – scrive Fredella – Nessuno vicino a lui si lascia scappare qualcosa, ma sembrerebbe quasi ad un passo da una grande proposta di lavoro.” Quale sia questa proposta rimane, al momento, un mistero. Va ricordato che, in diretta su RTL 102.5 News, proprio Ermito ha confessato di avere un grande sogno nel cassetto: “Incontrare Terence Hill è proprio un sogno che ho e, più che incontrarlo, vorrei proprio scambiare due chiacchiere con lui, pensieri, perché io sono sicuro di avere tante cose in comune con lui…” Per poi spiegare che: “Il mio primo approccio al cinema, a questo bellissimo mondo, è arrivato grazie ai film di Terence Hill.”

