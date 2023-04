Mario Fargetta, ex marito Federica Panicucci/ “Sempre avuto buoni rapporti”

Mario Fargetta, chi è l’ex marito di Federica Panicucci

Mario Fargetta è l’ex marito di Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino Cinque e lo storico dj si sonoconosciuti in radio nel 1996 e si sono poi sposati nel 2006. La coppia ha avuto due figli: Sofia e Mattia, nati rispettivamente nel 2005 e nel 2007. A dicembre 2015, dopo quasi vent’anni insieme, Fargetta e Federica Panicucci si sono separati: “Si separano con immenso dispiacere ma con la serenità che deriva dall’aver ponderato insieme la decisione e dalla consapevolezza di un legame di affetto, stima e rispetto che rimane saldo, anche in nome dei figli…

Resteranno sempre e comunque genitori e faranno del loro meglio per crescere i figli in un clima di affettuosa condivisione”, si legge nel comunicato reso pubblico dall’avvocato di lei, Giulia Bongiorno.

Mario Fargetta e Federica Panicucci: in che rapporti sono?

Dopo la separazione Mario Fargetta e Federica Panicucci sono rimasti in buoni rapporti, come ha raccontato la conduttrice qualche anno fa nel salotto di Verissimo: “Abbiamo sempre avuto buoni rapporti, non abbiamo mai avuto momenti critici. Anche se poi le nostre vite si sono separate. È stato un passo da persone mature, con l’obiettivo di far stare bene i nostri figli. Da qualsiasi parte la si guardi, la separazione è un dolore. Noi abbiamo provato a costruire un’armonia per fare stare bene Sofia e Mattia”. Mario Fargetta, conosciuti anche come Get Far, è uno dei dj radiofonici italiani più conosciuti ed amati. Fargetta ha iniziato la sua carriera a sedici anni come dj, ma il successo è arrivato all’inizio degli anni Novanta con il “Deejay Time” insieme ad Albertino. Come remixer ha trasformato in versioni dance brani italiani di Adriano Celentano, Jovanotti, 883, Fiorello, Articolo 31, Lucio Dalla, Laura Pausini, Samuele Bersani, Gigi D’Alessio, Raf, Gianna Nannini, Biagio Antonacci, Paola e Chiara, Ricchi e Poveri vs Loredana Berte, Alexia, Mario Venuti e Mario Biondi.

