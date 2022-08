Mario Favoloso “Paura per Elena Morali”/ “Bolle su corpo, forse vaiolo delle scimmie”

Mario Favoloso e la paura per Elena Morali in vacanza

La vacanza a Bangkok per Mario Favoloso ed Elena Morali si è ben presto trasformata in una grande ansia per via delle attuali condizioni di salute della showgirl. La coppia si trova in Thailandia da qualche giorno ma nelle passate ore un messaggio comparso tra le Instagram Stories di Mario Favoloso ha sollevato la preoccupazione dei fan. Con una comunicazione scritta su sfondo nero, Favoloso ha fatto sapere che avrebbero interrotto per un po’ la pubblicazione delle Stories e gli aggiornamenti del loro viaggio: il motivo? Le preoccupanti condizioni di salute di Elena Morali.

Jean Cristophe Moroni rilancia Svalutation/ Video con Flavia Vento, Elena Morali e...

Se inizialmente Mario Favoloso ed Elena Morali avevano condiviso scatti delle loro vacanze con i follower, in queste ore sono stati costretti a prendersi una pausa social per occuparsi di una situazione che avrebbe iniziato a destare non poca paura: “Interrompiamo un attimo le nostre storie fino a domani perché siamo abbastanza preoccupati”, ha esordito Favoloso su Instagram. “Elena ha un enorme senso di spossatezza e delle bollicine su tutto il corpo”, ha proseguito.

Elena Morali: "Che lavoro faccio? Un caz*o"/ Video: l'intervista diventa virale e...

Mario Favoloso preoccupato: Elena Morali e l’ombra del vaiolo delle scimmie

Dopo le prime parole di Mario Favoloso, inevitabilmente il pensiero è andato alla situazione preoccupante che si sta vivendo in queste ultime settimane relativa al vaiolo delle scimmie. Ed ovviamente il sospetto è venuto anche alla coppia. “Stiamo cercando di capire se si tratti di zanzare che nella natura ieri hanno banchettato (come credo e spero io) o se si tratti di vaiolo delle scimmie, dato che si sente anche molto debole”, ha proseguito Favoloso.

Ma come si sente nel frattempo Elena Morali? Ad aggiornare sulle condizioni dell’ex Pupa è stato sempre il compagno: “Elena è impaurita e stiamo aspettando un dottore. In ogni caso, abbiamo una bella assicurazione sanitaria e qui non siamo nella giungla, ma in una città dove in ogni caso può avere ogni tipo di aiuto. State sereni”, ha chiosato, tranquillizzando i follower. Successivamente ha poi postato un video che immortala varie parti del corpo di Elena piene di bollicine: “Saranno circa 60 su tutto il corpo. Non c’è pus ma qualcosa tipo acqua”, ha spiegato ancora Mario.

Bufera su Luigi Favoloso, contro di lui accuse choc/ "Mi ha fatto richiesta sessista"

© RIPRODUZIONE RISERVATA