Mario Fernandes, video infortunio colonna vertebrale/ Difensore Russia in ospedale

Mario Fernandes in ospedale per un infortunio alla colonna vertebrale. Non sono mancati momenti di paura anche nella partita tra Russia e Finlandia agli Europei 2020. Il difensore è stato portato in un ospedale di San Pietroburgo per essere sottoposto ad accertamenti. Lo ha reso noto la federazione russa in un comunicato in cui spiega che “Mario Fernandes ha subito infortunio nella parte superiore della colonna vertebrale”. Il difensore di origine brasiliana è caduto sul campo di gioco in maniera scomposta dopo un duello aereo con un avversario alla metà del primo tempo. È stato necessario l’intervento dei sanitari per metterlo in sicurezza: è infatti uscito dal campo con un collare e in barella prima di essere sostituto dal compagno di squadra Vyacheslav Karavaev. La Russia ha poi battuto i rivali per 1 a 0 riscattando la sconfitta all’esordio contro il Belgio. Lunedì è prevista la terza e ultima gara del girone contro la Danimarca, ma sembra improbabile la presenza di Mario Fernandes considerando l’infortunio.

Risultati Europei 2020, classifiche/ Riscatto per la Russia! Diretta gol live score

INFORTUNIO MARIO FERNANDES: DIFENSORE IMMOBILIZZATO

Si attendono quindi aggiornamenti sulle condizioni di Mario Fernandes dopo l’infortunio al 26esimo minuto. Il terzino è stato costretto a lasciare il terreno di gioco col collo immobilizzato. La dinamica è stata davvero pericolosa: le conseguenze per il difensore potevano essere peggiori. Nella partita con la Finlandia ad Euro 2020 il terzino si è reso protagonista di una sponda per Dzyuba, ma l’attaccante non l’ha saputa sfruttare. Nel frattempo però, in fase di caduta, Mario Fernandes ha sbattuto violentemente la schiena sul terreno di gioco. Sono stati attimi di paura quelli in cui sono intervenuti i paramedici in campo per immobilizzare il collo in modo che potesse essere trasportato senza alcun rischio, considerando la delicatezza della zona del corpo rimasta colpita. Dopo l’intervento dei sanitari è stato trasportato in ospedale, a San Pietroburgo, da dove si attendono notizie, nella speranza che siano positive.

DIRETTA/ Turchia Galles (risultato 0-1) video streaming: stavolta Ramsey non sbaglia!

Queda violenta e preocupante do Mário Fernandes pic.twitter.com/4UK51TNUJ2 — Neves Gremista🏆🏆🏆🇪🇪🇪🇪🇪🇪 (@NevesGremista) June 16, 2021

LEGGI ANCHE:

Paracadute in campo a Europei 2020/ Video Greenpeace: "Scusate, non doveva accadere"

© RIPRODUZIONE RISERVATA