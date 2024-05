Mario Giamminelli, chi è il suocero morto di Marco Maddaloni/ “Sei stato un secondo padre per me”

Mario Giamminelli, chi è il suocero morto di Marco Maddaloni

Mario Giamminelli era il suocero di Marco Maddaloni, padre della moglie, Romina, con cui il campione di judo ha formato una famiglia con la nascita di tre figli. Di Mario Giamminelli non si hanno molte informazioni se non che era il padre di Romina, modella di origini caraibiche che ha conquistato la popolarità partecipando a Pechino Express e che ha poi sposato Marco Maddaloni sostenendolo in tutte le sue scelte professionali. La morte di Mario Giamminelli è stato un duro dolore per Romina che, inizialmente, ha dovuto affrontare il terribile lutto da sola con la propria famiglia.

Quando Mario Giamminelli è venuto a mancare, infatti, Marco Maddaloni si trovava nella casa del Grande Fratello. Il campione di judo, dopo essersi allontanato dalla casa per dare l’ultimo saluto al suocero, ha poi deciso di abbandonare definitivamente il reality.

Marco Maddaloni e il rapporto speciale con il suocero Mario Giamminelli

Mario Giamminelli non era solo un suocero per Marco Maddaloni ma era un secondo padre. I due, infatti, avevano un rapporto davvero speciale come ha raccontato lo stesso campione di judo condividendo la tenera immagine che vedete qui in alto e scrivendo una toccante dedica all’uomo che ha dato la vita a sua moglie.

“Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace “On” Mario”, le parole di addio di Maddaloni al suocero.











