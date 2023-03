Mario Giordano/ “Chat assessore di Roma che discute il Piano Casa con gli abusivi”

Il programma di Canale 5, Mattino Cinque News, ha avuto in collegamento Mario Giordano, giornalista e conduttore di Fuori dal Coro. Il talk condotto da Francesco Vecchi ha voluto anticipare uno dei servizi che andranno in onda stasera su Rete 4, ed in particolare una conversazione fra l’assessore del Comune di Roma, Tobia Zevi e Luca Fagiano, definito da Giordano il “leader degli abusivi”. Nel dettaglio il conduttore di Fuori dal Coro racconta: “Quelli che stanno parlando – dice indicando una chat mandata in onda da Mattino Cinque – sono l’assessore al comune di Roma Tobia Zevi e Luca Fagiano, il leader degli abusivi, abusivo a sua volta, che è stato anche agli arresti domiciliari”.

Samuele 'Samu' Segreto, chi è il ballerino di Amici 2023 ed.22/ Attore nel nuovo film di Beppe Fiorello

E ancora: “Questo è l’assessore del comune di Roma che prima fa approvare il Piano Casa e poi lo presenta al capo degli abusivi ‘Ecco la versione nuova del Piano’ dice. Fagiano replica ‘Non va bene'”. A quel punto interviene Yuri Trombetti consigliere comunale che dice “Lo modificheremo”. Mario Giordano aggiunge: “E’ il tono che è impressionate e Luca Fagiano scrive ancora ‘Deve essere modificato altrimenti la relazione della giunta con gli abusivi si incrina’, allora interviene nuovamente l’assessore che dice ‘Possiamo farlo adesso’, che non si arrabbi il capo degli abusivi. Luca Fagiano dice ‘Modifichiamo e portiamo in giunta’, io trovo che sia una cosa…”, conclude Giordano.

Madonna di Trevignano/ C'è una quinta Madonnina che piange "In un centro congressi…"

MARIO GIORDANO, CHAT ASSESSORE DI ROMA CON ABUSIVI: “UNO SI ASPETTA CHE…”

Francesco Vecchi aggiunge: “Che poi quel modifichiamo è ambiguo in quanto potrebbe voler dire anche modifichiamo noi e ve lo rimandiamo come diciamo noi”. Mario Giordano ha ripreso la parola: “Si sta parlando del piano delle case di Roma, si parla anche degli sgomberi, e Luca Fagiano dice che non si può sgomberare e l’assessore dice di stare tranquillo”.

E ancora: “A Roma hanno più case gli abusivi che non chi si scrive regolarmente, 300 fra gli abusivi e meno di un terzo a chi è regolare. La chat è recente – prosegue il giornalista Mediaset – c’è tutto il piano casa, vedere che le politiche abitative del comune di Roma sono trattate con tono perentorio dal leader degli abusivi… io mi aspetto un assessore alla politica della casa vicino ai cittadini che rispettano le leggi e non vicino a chi le viola, invece purtroppo ecco la vicinanza e la simpatia verso chi le leggi le viola”.

LDA lascia la musica per il calcio Napoli?/ "Mi propongo a Spalletti e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA