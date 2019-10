Mario Giordano fuori dal coro: “Ad Halloween dico no!”/ Video “Festeggio i santi”

E’ un Mario Giordano decisamente “Fuori dal Coro” di nome e di fatto. Il noto giornalista di casa Mediaset, conduttore della trasmissione di Rete 4 in onda tutti i mercoledì sera, ha voluto dedicare l’apertura del suo talk show politico alla festa di Halloween 2019, andando contro quest’ultima. Introducendo la nuova puntata, il giornalista ha specificato che non intende festeggiare la festa pagana, molto in voga in Italia negli ultimi anni, ma di voler ricordare i santi: “Io non voglio festeggiare una festa che non è nostra – afferma – io voglio festeggiare Ognissanti”, e intanto nel sottopancia si legge scritto: “Abbassiamo Halloween, festeggiamo i Santi”.

MARIO GIORDANO E HALLOWEEN “UNA FESTA CHE NON CI APPARTIENE”

Ma perché Mario Giordano si è schierato contro la festa delle zucche, del dolcetto e scherzetto e delle maschere? La sua posizione è più che lecita, ed è argomentata come segue: “Voglio anche celebrare la giornata dei defunti – spiega il conduttore di Fuori dal Coro, circondato da splendide zucche di ogni tipo, e lanciando maschere spaventose, come ricorda Libero Quotidiano – Ogni anno si spendono milioni per importare una tradizione che non è la nostra. Noi dimentichiamo la zuppa di ceci, il pan dei morti”. Ed in effetti sono svariati i soldi che gli italiani spenderanno in queste ore, sia per festeggiare in casa Halloween, “addobbando” l’abitazione con gadget spaventosi, ma anche preparando delle cenette in caso di serata in compagnia, sia nei locali e nelle maschere, visto che è tipico di questa sera festeggiare Halloween nelle varie discoteche italiane, vestendosi a tema soprattutto horror, anche se non mancano ovviamente delle divagazioni più carnevalesche. Fatto sta che a Mario Giordano questa festa che si celebra il 31 ottobre non va a genio, e in chiusura di trasmissione l’ha ribadito dicendo: “Io Halloween non lo voglio festeggiare”. Di seguito il video dell’introduzione di Giordano a “Fuori Dal Coro”.

".@mariogiordano5 e l'introduzione speciale di questa sera dedicata ad Halloween, anzi alla Festa di Ognissanti!

".@mariogiordano5 e l'introduzione speciale di questa sera dedicata ad Halloween, anzi alla Festa di Ognissanti!

Ora a #FuoriDalCoro





