Mario Giordano: “Fuori dal Coro stop fino a 10 gennaio”/ “Ultima puntata 15 novembre”

“Fuori dal Coro”, programma condotto da Mario Giordano e in onda ogni martedì sera su Rete 4 in prima serata, sta per chiudere i battenti per la pausa natalizia, anticipata probabilmente – come emerso da alcuni rumors – anche per via dei Mondiali di calcio in Qatar, che si terranno tra novembre e dicembre e saranno trasmessi dalla Rai, catalizzando l’interesse di un’ampia fetta di pubblico. La notizia era già stata preannunciata nei giorni scorsi ed era stata riportata anche sulle nostre colonne, ma nella puntata della trasmissione di martedì 25 ottobre 2022 il giornalista e presentatore ha inteso fare ulteriore chiarezza sull’argomento, dopo essere peraltro già intervenuto sui social media con un tweet in cui confermava la veridicità della news inerente allo stop di “Fuori dal Coro”.

Così, proprio in apertura di serata, o meglio, nell’anteprima della stessa, Giordano ha introdotto la questione relativa all’interruzione di “Fuori dal Coro”, rivolgendo il suo accorato ringraziamento “a tutti quelli che ci hanno espresso affetto e siete stati veramente numerosi”. Dopodiché, il conduttore ha fornito dettagli ulteriori, che hanno leggermente raddrizzato il tiro rispetto alle indiscrezioni emerse nelle giornate antecedenti…

MARIO GIORDANO: “FUORI DAL CORO IN ONDA REGOLARMENTE FINO AL 15 NOVEMBRE, POI…”

Più dettagliatamente, Mario Giordano ha tenuto a precisare che “Fuori dal Coro” andrà in onda regolarmente sino a martedì 15 novembre incluso (un particolare di cui si era già a conoscenza, ndr), mentre i riflettori rimarranno spenti per un periodo di tempo decisamente inferiore rispetto a quanto era stato detto nei giorni passati e, soprattutto, il programma riprenderà regolarmente e non ci sarà nessuna chiusura definitiva dello stesso.

Questo è stato l’intervento di Mario Giordano ieri sera all’inizio di “Fuori dal Coro”: “L’interruzione non è fino al 14 febbraio come sembrava, ma fino al 10 gennaio 2023. La buona notizia è questa. Ce l’ha comunicata poco fa l’editore, che ringraziamo, e ringrazio di nuovo tutti voi”.

