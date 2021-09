Mario Giordano: la moglie Paola, i figli e la malattia/ La Sindrome di Klinefelter e la voce caratteristica

Moglie e figli di Mario Giordano: scopriamo chi sono

Mario Giordano non ama parlare della sua vita privata tanto che in questi anni ha preferito mantenere il riserbo non condividendo sui social foto con la sua famiglia. L’ex direttore del TG4 è sposato da 30 anni ed è padre. Sulla moglie del conduttore si hanno pochissime informazioni. Paola è più piccola di tre anni rispetto a Mario e i due si sono conosciuti giovanissimi per poi convolare a nozze nel 1991. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Alice, Lorenzo, Camilla e Sara.

Oltre ad essere una mamma provetta, pare che Paola sia anche una cuoca eccellente. In alcune puntate, è stato proprio il marito Mario ad elogiare la sua cucina e in particolare il suo piatto di battaglia, i manicaretti. Si dice che Paola abbia sempre sostenuto il marito nelle sue scelte dandogli l’opportunità di crescere sul lavoro. Proprio a lei Mario ha dedicato uno dei suoi libri.

Nel corso della sua carriera, Giordano è stato preso di mira per la sua voce. Non tutti sanno che il giornalista è affetto dalla Sindrome di Klinefelter una malattia genetica, cronica, caratterizzata da un’anomalia cromosomica in cui un individuo di sesso maschile possiede un cromosoma X soprannumerario. Tra le caratteristiche riscontrate il tono acuto della voce che come ha ammesso il giornalista lo ha caratterizzato fin da subito. E’ stato lui ad ammettere che inizialmente gli dava fastidio il suo tono di voce ma che ora è diventato il suo punto di forza.

Intanto, c’è molta attesa questa sera intorno alla scherzo organizzato ai suoi danni da parte del programma “Scherzi a parte”. Dalle prime indiscrezioni, sembra che vedremo un Mario furioso alle prese con qualcuno che gli occuperà casa. Non è la prima volta che Mario viene scelto come bersaglio visto che nel 2007 fu coinvolto in un altro scherzo. Durante una finta intervista con una radio, i dj avevano “dimenticato” il microfono aperto, iniziando a parlare male del giornalista e prendendolo in giro per la sua voce. Il risultato fu esilarante. Cosa succederà stasera?



