Prosegue – serratissimo – lo scontro tra Fabrizio Corona e Mario Giordano che verte attorno all’intervista rilasciata dal ‘re del gossip’ ai microfoni di Fuori dal Coro riguardo alla sua ultimissima attività imprenditoriale chiamata ‘Progetto Corona‘ che sta prendendo il via proprio in questi giorni: l’intera intervista andrà in onda della puntata serale del programma da sempre condotto in primissima serata il mercoledì su Rete 4 dallo stesso Mario Giordano; ma nel frattempo nei giorni scorsi la battaglia tra i due si è combattuta – come spesso accade – sui social.

Il primo a gettare il guanto di sfida è stato lo stesso Corona che sui suoi profili ha accusato la trasmissione di Mario Giordano di averlo aggredito “con la telecamera sotto casa con la solita tecnica della domanda con la risposta insita provando ad incastrarmi”, salvo poi accusare il “giornalista pubblicista svuncio” autore del servizio di aver “immediatamente cambiato (..) atteggiamento” dopo che lui stesso avrebbe “chiamato il suo capo”; il tutto accusando la trasmissione di aver organizzato un’intervista che oltre a minare “la credibilità del giornalismo” è anche un danno al “diritto del pubblico a ricevere informazioni equilibrate e imparziali”.

Mario Giordano risponde a Fabrizio Corona: “Non abbiamo bisogno di insultarti, le tue condanne parlano per te”

Accuse – quelle di Fabrizio Corona – alle quali non è tardata ad arrivare una risposta da parte dello stesso Mario Giordano, affidata ad un video pubblicato sul profilo ufficiale della trasmissione che cura e dirige nel quale lo accusa subito di “insultare [perché] non ha argomenti”, poco prima di mettere in chiaro che “non abbiamo certo bisogno di metterci al suo stesso livello” ricordando che a parlare per lui sono “le condanne definitive per corruzione, estorsione, bancarotta e tutti gli anni di galera”.

Anticipando – poi – i contenuti del servizio di questa sera, Mario Giordano ha spiegato che il ‘Progetto Corona’ consiste in una serie di suggerimenti su “investimenti” pubblicizzati come “garantiti”, quando in realtà – stando almeno alle “tante testimonianze che abbiamo raccolto” – di garantito non ci sarebbe nulla se non la registrazione della società “in Paesi lontani, tropicali e paradisi fiscali finiti più volte nel mirino delle organizzazioni di controllo internazionali”.

Punti e dubbi sui quali la trasmissione ha chiesto chiarimenti allo stesso Corona, il quale “non ci ha fatto una gran bella figura perché sembra che non sia molto preparato”; suggerendogli – infine – di seguire la diretta del programma “così magari impari come si fa giornalismo, evitando di offendere il mestiere che faceva così bene tuo padre, che guardandoti si starà rivoltando ancora una volta nella tomba“.