Il nuovo libro di Mario Giordano, Dinasty, starebbe incontrando delle difficoltà non previste. A denunciarlo è lo stesso giornalista e scrittore, nonché conduttore di Fuori dal Coro, trasmissione cult di Rete 4. Attraverso i propri canali social, precisamente con un post su X, Mario Giordano ha fatto sapere che alcune librerie, fra cui anche una di un grande centro commerciale della provincia di Monza e Brianza, si starebbero rifiutando di vendere il suo libro, Dynasty, mentre in altri punti vendita lo starebbero addirittura nascondendo.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 6 maggio 2025: numeri vincenti e simboli

“Non posso credere che si arrivi a tanto”, commenta il giornalista, domandandosi il perchè di questa scelta, forse un po’ di paura, ma anche “servilismo verso i potenti”, o infine “odio”, nei suoi confronti. Il conduttore di Fuori dal Coro ha quindi invitato i suoi lettori a segnalargli eventuali altri casi simili, concludendo così la sua denuncia. Difficile comprendere il perchè di questa scelta, anche perchè fino a prova contraria in Italia vi è la libertà di parola. Mario Giordano può stare simpatico o meno, possono essere apprezzate o no le sue idee, ma arrivare a “nascondere” un suo libro o addirittura a boicottarlo, sembra un tantino esagerato.

Dieta del conclave/ Ecco cosa mangeranno i 133 cardinali durante l'elezione del nuovo Papa

MARIO GIORDANO, NUOVO LIBRO BOICOTTATO: DI COSA PARLA

Tra l’altro nell’opera del giornalista si parla delle grandi famiglie italiane che hanno raggiunto il loro successo in particolare a partire dagli anni ’80, ed anche per questo ha deciso di chiamare il suo ultimo libro Dynasty, ricordando uno storico telefilm che permise all’allora neonata televisione di Silvio Berlusconi di diventare super popolare.

Fra le grandi dinastie prese in esame da Mario Giordano c’è quella degli Agnelli, che continua ai giorni nostri con gli Elkann, ma anche la famiglia Benetton, senza dimenticarsi dei Del Vecchio, il cui grande capo Leonardo è morto tre anni fa, nel 2022, presso l’ospedale San Raffele di Milano. Fra le famiglie raccontate anche quella dei De Benedetti, tutti ricchi, potenti e affermati imprenditori che però per Mario Giordano, sono “poveri di tutto il resto”, si legge sul sito Open, “disposti a sacrificare qualsiasi cosa per una sconfinata avidità”.

Million Day, numeri vincenti di oggi 6 maggio 2025/ L’estrazione delle ore 20:30