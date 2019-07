Mario Giordano “Vogliono distruggere la famiglia”/ “Silenzio su caso affidi illeciti”

Caso affidi illeciti, Mario Giordano fuori di sé nel corso di Fuori dal coro. Il conduttore del programma di Rete 4 ha parlato dell’inchiesta Angeli e demoni ed ha voluto raccontare la storia della piccola Katia, strappata alla famiglia da Federica Anghinolfi: 57 anni, molto nota a Bibbiano, è il capo dei servizi sociali. Una donna, spiega Mario Giordano, contro la famiglia patriarcale e che «ce l’ha con la famiglia». Toglie la bimba alla famiglia, che non la maltrattava affatto, e la dà in affido alla ex compagna, ora sposata con un’altra donna. Katia non veniva maltrattata prosegue Giordano ma, stando alle carte, viene vessata e maltrattata nella nuova famiglia. «Questo viene taciuto, sta sotto silenzio», la rabbia del giornalista piemontese, che va all’attacco contro chi non ha parlato a sufficienza di questo scandalo e che ha messo sotto la sabbia questa storia…

MARIO GIORDANO: “VOGLIONO DISTRUGGERE LA FAMIGLIA”

«Nessuno ne parla, perché? Perché si vuole tenere all’oscuro questa storia? Forse perché è coinvolta gente che piace, forse perché è coinvolto un sindaco del Partito Democratico, indagato per abuso d’ufficio?», la rabbia di Mario Giordano, che poi continua: «Ci sono 30 indagati, 16 persone agli arresti per l’accusa più terribile: aver staccato dei bambini delle famiglie ed averli dati in situazioni in cui erano in pericolo. Perché nessuno ne parla, perché nessuno si indigna». C’è un vero e proprio attacco alla famiglia secondo il conduttore di Fuori dal coro che, citando il suo programma, lo ribadisce: «Difendere la famiglia è una cosa fuori dal coro». E il finale del suo intervento raccoglie una standing ovation dallo studio: «Bisogna distruggere la famiglia, io non voglio vivere in un mondo che distrugge la cosa più preziosa che abbiamo: cosa ce ne frega di tutto il resto! La famiglia è la cosa più preziosa e la vogliono distruggere: vi rendete conto? La famiglia!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA