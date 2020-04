Mario Gotze alla Roma?/ Calciomercato, Petrachi in pole e se arrivasse Friedkin…

Nome bollente per la prossima finestra di calciomercato è certo quello di Mario Gotze, sui cui vi sarebbe anche la Roma del ds Petrachi. Anzi proprio il club giallorosso, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, sarebbe in prima fila per il talento classe 1992, pronto a lasciare il Borussia Dortmund nella prossima finestra di contrattazione. Già da giorni anzi si discute del futuro del bomber tedesco, che dopo 4 stagioni passate con la maglia dei gialloneri e una stagione (quella corrente) dove ha trovato pochissimo spazio, è pronto a cambiare aria: nessun rinnovo per Gotze che dunque in estate sarà un gustoso colpaccio a parametro zero. Come detto poco sopra, ecco che in tal senso la Roma rimane in pole position per il cartellino di Mario Gotze, pronta a superare un’ardua concorrenza per il giocatore: pure però l’affare comporterà certo dei sacrifici da parte della dirigenza giallorossa.

GOTZE ALLA ROMA? NODO INGAGGIO MA CON FRIEDKIN…

Portare Gotze alla Roma infatti si annuncia certo un’affare, date le doti dello stesso giocatore tedesco, particolarmente duttile in campo e pronto a mettersi in gioco in una nuova avventura: dal punto di vista economico però potrebbe risultare un colpo difficile da digerire. Come molti altri club italiani, anche la Roma punta a una riduzione del monte ingaggi per la prossima stagione, ma Gotze è certo abituato a stipendi molto alti e non sarà facile convincerlo a venire a Trigoria, anche se il giocatore, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte dal Corriere dello sport, pare sia ben disposto a muoversi in Italia. L’affare dunque è già destinato a saltare? No, perché in aiuto dei tifosi della Lupa potrebbe arrivare Friedkin, con cui la dirigenza sta lavorando da tempo per il passaggio di proprietà. Potrebbe infatti essere proprio Mario Gotze il super regalo che il nuovo patron della Roma potrebbe fare ai suoi tifosi. Certo sappiamo bene che al momento anche il passaggio di consegne tra Pallotta e Friendkin è stato congelato visto il dilagare dell’emergenza coronavirus, ma per i tifosi giallorossi sognare è ancora possibile.



