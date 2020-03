Mario Gotze alla Roma?/ Calciomercato, Petrachi prepara l’offerta per il Dortmund

Nome bollente per la prossima finestra di calciomercato estivo dovrebbe essere quello di Mario Gotze, accostato anche alla Roma solo nelle ultime giornate. Il tedesco di certo è pronto a lasciare il Borussia Dortmund: l’attaccante di Memmingen infatti è in scadenza di contratto con il club giallonero e dopo 4 anni assieme, il rinnovo non pare proprio essere in discussione. Certo Gotze in stagione ha fatto il suo, pur non trovando grandissimo spazio: per lui si contano per questo 2019-2020 19 presenze in campo, ma solo 596 minuti, con tre gol e un assist vincente. Anzi va pure aggiunto che, come ci ricorda il Corriere dello sport, Gotze potrebbe già essere libero di firmare per altri club, senza dover spendere per il cartellino (ora però le commissioni sarebbero più alte).

GOTZE ALLA ROMA? PETRACHI HA GIA’ PRESO CONTATTI

Viste le condizioni più che favorevoli per chiudere un ottimo affare, ecco che non ci sorprende che pure la Roma sia a caccia di Mario Gotze per la prossima stagione. Anzi, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano dalla stampa tedesca e per la precisione dalla Bild, la dirigenza giallorossa sarebbe già facendo sul serio per il cartellino del ventisettenne del Borussia Dortmund. Pare infatti che Petrachi abbia già avviato contatti con club e giocatore per battere la concorrenza, certo molto grande: Napoli e Inter infatti avrebbero già messo nel mirino lo stesso attaccante di Memmingen.



