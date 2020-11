Mario Gregoraci, papà di Elisabetta/ “Orgoglioso di te, rimani sempre umile come sei”

Dopo tante liti e accuse arriva per Elisabetta Gregoraci un momento bello e di grande emozione nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip. Si tratta di un videomessaggio da parte di suo padre Mario. Una bellissima sorpresa che spiazza Elisabetta che inevitabilmente scoppia in lacrime. Mario si dice fiero di lei: “Siamo tutti con te, sono 24 ore al giorno davanti al televisore a seguirti, sempre! Sai che ti voglio tanto bene, ti raccomando, devi rimanere sempre quella persona umile che sei sempre stata. Sei l’orgoglio mio, ti mando un bacio grande!” sono state le sue parole. Una grande emozione per Elisabetta che, tra le lacrime, ha ricambiato le dichiarazioni d’amore, spiegando poi quanto sia speciale il loro rapporto.

Elisabetta Gregoraci commossa per suo padre al Grande Fratello Vip

“Papà è sempre stato un ragazzo padre perché si sono sposati molto giovani. – ha dichiarato Elisabetta Gregoraci in diretta al Grande Fratello Vip – Poi mi ha insegnato l’amore per lo sport, io ho fatto 10 anni di karate, poi mi sono dedicato all’atletica insieme a lui e ha vinto pure i campionati!” Infine ha ricordato che: “Poi il rapporto con mia madre, dopo 36 anni di matrimonio si tenevano sempre mano nella mano e si baciavano sempre, erano bellissimi!”



