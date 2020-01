MARIO INCONTRA IL MIGLIORE AMICO ANTONIO DOPO 54 ANNI / Mara Venier si commuove

Gli altri amici del paese raggiungono Mario e Antonio a La Porta dei Sogni. Lucio, un simpatico signore, punta la Venier che lo rimprovera: “Ma saluta prima gli altri”. Poi c’è Pietro, che Antonio inizialmente sembra non riconoscere. L’emozione fa brutti scherzi in studio: “Non so cosa dire”. Gli amici in coro: “Siamo veramente felici e ne eravamo certi che prima o poi ci saremmo incontrati ancora”. Antonio è spiazzato: “Sono davvero felice, non potevo chiedere di più di questo”. La Venier riconosce i meriti di Mario: “Se vi siete visti dovete ringraziare lui che mi ha scritto. Chiudiamo questa bellissima esperienza in bellezza. Esaudire i vostri sogni è stato un premio”, conclude mara. “Vi ho restituito qualcosa, grazie per il vostro affetto. Chissà magari ci rivedremo. Sono felicissima…”.

Mario rivede Antonio dopo 54 anni

Mario sogna di rivedere il suo migliore amico Antonio dopo cinquantaquattro anni. Si rivolge quindi a La Porta dei Sogni per riuscire a rintracciarlo: “Ci siamo persi un pochino, io dopo tutto questo tempo sono qui per lui”, spiega Mario. La figlia, Sonia, è consapevole di quanto il papà sia legato ad Antonio: “Mi ricordo i tuoi racconti, le partite di pallone e i lenti per conquistare le ragazze. Ho capito che il tuo cuore è rimasto in quel paesino dove sei nato, dove avevi una persona speciale come il tuo migliore amico Antonio. Non ho mai avuto la fortuna di conoscerlo ma è come se avesse fatto parte della nostra famiglia”, dice. “Ti ringrazio papà, perché mi hai trasmesso il valore dell’amicizia. Spero che riuscirai a riabbracciarlo”. Dalla Venier, Mario spiega: “Avevo una mezza intenzione di andare a trovarlo, però nel 2012 mia moglie è stata male e fare un viaggio troppo lungo era impossibile”.Ci pensa dunque ‘zia Mara’ a fare da collante: “Non serve fare un viaggio così lungo, ci siamo noi de La Porta dei Sogni”. Mario e Antonio si vedono e si abbracciano in diretta, con tanto di complimenti da parte della conduttrice: “Il tempo è passato ma qui abbiamo proprio due begli ometti. “Voi non vi siete mai lasciati né persi di vista è questo il bello”, conclude Mara.

