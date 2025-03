È una morte sulla quale gli inquirenti stanno ancora indagando ma i cui contorni sembra essere tristemente chiari quella del 29enne Mario La Pietra che nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 marzo è stato accoltellato dalla moglie – per ora tutelata dall’anonimato – nel pieno centro di San Severo, alle porte di Foggia: a chiamare i soccorsi – stando alle primissime indiscrezioni – sarebbe stata la moglie, che si è immediatamente costituita ed è stata interrogata dagli inquirenti; mentre per ora non risulta che nei suoi confronti sia stato ancora spiccato un mandato d’arresto per l’uccisione di Mario la Pietra, né alcuna altra misura cautelare.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe accaduto in una frazione di minuti con Mario La Pietra raggiunto da una singola coltellata all’addome che gli ha cagionato una profonda ferita mentre si trovava nella sua abitazione nel centro della città alle porte di Foggia: a sferrare il colpo sarebbe stata la moglie, poi fermata dagli inquirenti; ma nonostante la tempestiva auto-denuncia e la chiamata al 118 che ha permesso ai paramedici di portare immediatamente il 29enne all’ospedale Teresa Masselli Mascia a San Severo, l’uomo sarebbe poi deceduto nel corso della notte.

Chi era Mario La Pietra: la moglie dopo l’accoltellamento ha parlato di un’aggressione subita

Stando alle primissime indiscrezioni, interrogata dagli inquirenti la moglie di Mario La Pietra avrebbe raccontato che dietro all’accoltellamento ci sarebbe stata un’iniziale aggressione da parte del marito al culmine di un litigio che sembra essere scoppiato per futili motivi: l’uomo da tempo lavorava come muratore e la donna risulta essere una casalinga, mentre è certo che abbiano anche due figli piccoli che nel momento del litigio e dell’accoltellamento non si trovavano all’interno dell’abitazione; il tutto mentre dalle prima indagini non risulta neppure che si siano mai stati attriti, problemi o denunce per maltrattamenti nel passato della coppia, descritta dai vicini di casa come tranquilla, spesso riservata e che mai aveva dato segnali di problemi o litigi.