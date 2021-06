MARIO LAVEZZI “HO PIANTO PER LOREDANA BERTÈ “/ “Ci siamo amati per 5 anni…”

Un amore passionale e durato cinque anni quello tra Mario Lavezzi e Loredana Bertè. “Abbiamo avuto un trascorso sentimentale che è sfociato poi in quello professionale. Il rapporto sentimentale è stato complicato. Eravamo dei figli dei fiori, amanti della libertà e ognuno faceva quello che voleva”, racconta Lavezzi a Oggi è un altro giorno. “Quando ho conosciuto Loredana ero già fidanzato e ho fatto fatica a lasciarla. L’arrivo di Loredana ha sconvolto tutto. Sono stato colpito dalla sua energia. Il rapporto professionale con lei mi ha forgiato e mi ha permesso di affrontare altre produzioni”, dice ancora. “Loredana, anche se aveva una mentalità un po’ maschile, era molto gelosa. A lei era concesso avere delle libertà, a me no”, ricorda Lavezzi. “E tu sei stato geloso di lei?”, chiede Serena Bortone. “Sì, ho anche pianto per lei. Quella sera sono andato a casa dei miei”, confessa ricordando gli anni trascorsi accanto alla Bertè (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Mario Lavezzi e l’amore con Loredana Bertè

Mario Lavezzi, noto cantautore e musicista, sarà ospite ad Oggi è un altro giorno da Serena Bortone e sarà allora che potrebbe tirare fuori di nuovo un coniglio pregiato dal suo cilindro, ovvero Loredana Bertè. I due sono legati da una passione che li ha tenuti insieme, tra alti e bassi, per ben cinque anni, almeno secondo quanto lui stesso ha raccontato ospite da Vieni da Me di Caterina Balivo. Proprio lui è stato autore e compositore di molti brani di successo della canzone italiana, alcuni di questi interpretati proprio da Loredana Bertè. Fu proprio questo sodalizio artistico a dare vita a ben altro. Lui stesso ha parlato di cinque anni di un idillio d’amore fatto anche di liti e massacri. Intervistato su Rai1 aveva raccontato: “Un sodalizio che però ha dato luogo anche a grandi risultati professionali. Loredana è un vulcano della mente. Ha delle intuizioni, una verve, vediamo filmati suoi di quel periodi lì ancora attuali…. Era tornata dalla Jamaica e mi ha portato dei dischi di Bob Marley ed io mi sono innamorato di quel genere ed ho scritto E La luna Bussò“.

Loredana Bertè e Mario Lavezzi: “Il nostro fu un crac naturale”

Dal loro amore è nata una delle canzoni più belle della musica italiana ma rimane il fatto che alla fine il loro amore è terminato. Proprio Mario Lavezzi ha raccontato che conquistò Loredana Bertè “facendole ascoltare una canzone, Forse domani. Sintetizzai così: Ma quando arriva sto’ domani / ti voglio adesso e non domani. Doveva partire il giorno dopo per un servizio fotografico in Marocco. Era un vulcano. Seguirono due anni di idillio e tre di massacro. Ci lasciavamo di continuo”. A quanto pare i due hanno vissuto al massimo questo rapporto altalenante in un periodo in cui non hanno mai vissuto sotto lo stesso tetto e alla fine tutto si è rotto: “Fu un crac naturale”. Agli inizi degli anni ’80 proprio la Bertè gli parlò di questa sua amica adatta a lui ma solo qualche anno dopo scoprì che si trattava proprio della moglie Mimosa.

